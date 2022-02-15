https://sputnik-georgia.ru/20220215/politsiya-raskryla-gromkoe-ubiystvo-na-vostoke-gruzii-264440207.html

Полиция раскрыла громкое убийство на востоке Грузии

Полиция раскрыла громкое убийство на востоке Грузии

В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 15.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники полиции в Аджарии задержали мужчину по обвинению в жестоком убийстве в селе Кондоли Телавского района.По данным следствия, обвиняемый после ссоры на территории фермы 10 февраля убил работающих на ферме мужа и жену из охотничьего ружья и связал их дочь, после чего скрылся с места преступления.В случае подтверждения вины мужчине грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Следствие по статьям УК Грузии "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "незаконное лишение свободы" продолжается.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии