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The Guardian назвал книгу поэтессы из Грузии одним из лучших изданий последнего времени

The Guardian назвал книгу поэтессы из Грузии одним из лучших изданий последнего времени

В стихах грузинки античная мифология переплетается с любовью и повседневностью 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T16:17+0400

2022-02-15T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Одно из самых авторитетных англоязычных изданий The Guardian назвало книгу грузинской поэтессы Дианы Анфимиади "Почему я больше не пишу стихи" одним из лучших поэтических сборников послед него времени.Рейтинг был составлен обозревателем издания, известным поэтом и биографом Фионой Сэмпсон. В двуязычном издании сборника Анфимиади английские переводы выполнены Натальей Букия-Петерс.Примечательно, что сборник "Почему я больше не пишу стихи" был опубликован австрийским издательством. Книга заслужила большие похвалы немецкоязычных читателей."Даже название сборника для меня открытие, потому что иногда даже я думаю про себя, стоит ли мне продолжать писать стихи или нет", – пишет австрийский блогер Марина Бутнер."К счастью, Анфимиади все равно продолжает писать, ведь ее стихи – настоящие произведения искусства, – говорит Бутнер. – Главной темой его текстов является язык и, в особенности, язык любви. Для меня стихи Дианы звучат как песни о любви. И, как оказалось, на самом деле это гимны, посвященные языкам. Особенно языкам, которые были забыты и исчезли. Стихи Анфимиади вдохновлены античной мифологией, но они также пропитаны повседневным опытом".Бутнер называет грузинскую поэтессу "магом языка", и это неудивительно, ведь по профессии Анфимиади лингвист. В 2009 году Диана получила премию "Саба" за лучший дебют года. А в 2018 году стала лауреатом австрийского конкурса за произведение "Пророчество вареньем".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/luchshee-chego-u-menya-net-v-moskve-proshla-prezentatsiya-romana-anastasii-khatiashvili--262375462.html

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