https://sputnik-georgia.ru/20220215/v-bakuriani-aktivno-gotovyatsya-k-chm-2023-264356102.html

В Бакуриани активно готовятся к ЧМ-2023

В Бакуриани активно готовятся к ЧМ-2023

На Дидвели искусственным снегом можно будет покрыть 2500-метровую лыжную трассу 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T07:33+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. На зимнем курорте Бакуриани завершена третья фаза установки системы искусственного оснежения на двух горнолыжных трассах Дидвели, сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. По данным ведомства, в результате 23 стационарными и тремя мобильными снегораспылительными установками можно будет покрыть искусственным снегом в общей сложности 2 500 метров лыжни. По словам заместителя министра экономики Мариам Квривишвили, на этом завершена третья фаза установки систем искусственного оснежения к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет 2023 году в Грузии. В Грузии открылась самая быстрая канатная дорога на вершину горы>>"В рамках продолжающейся подготовки к чемпионату мира 2023 года система искусственного оснежения стала для нас крупным инфраструктурным проектом. В первую очередь он имеет большое значение для полноценного функционирования курорта, для увеличения продолжительности сезона и, безусловно, является одним из важнейших инфраструктурных инструментов для успешного проведения чемпионата мира", – отметил замминистра. По данным Минэкономики, вторая фаза искусственного оснежения на горнолыжном ареале Дидвели была ​​завершена в 2020 году. На 1150-метровой лыжной трассе работают 34 снегораспылителя. На этой трассе прошли этапы Кубка Европы и мира по ски-кроссу в 2021 году, получившие положительную оценку Международной федерации лыжного спорта. Что касается первого этапа оснежения, он был реализован в 2014-2015 годах. 1600-метровую трассу покрывают снегом 36 установок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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