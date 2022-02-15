https://sputnik-georgia.ru/20220215/v-batumi-obnovyat-ulichnoe-osveschenie-264357137.html

В Батуми обновят уличное освещение

В Батуми обновят уличное освещение

Замена обычных ламп на экономные в уличных фонарях в Батуми обойдется в 29 миллионов лари 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T08:18+0400

2022-02-15T08:18+0400

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грузия

новости

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электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Мэрия Батуми решила полностью обновить уличное освещение в городе.В Грузии крупные города постепенно переходят на систему экономного освещения. Обычные лампы в городских фонарях меняются на современное LED-освещение.Как говорится в сообщении мэрии Батуми, уже объявлен тендер на смену освещения в городе, и ближайшее время станет известен победитель.В Грузии стали потреблять больше электроэнергии>>Всего на черноморском курорте будет заменено примерно 14,6 тысячи ламп в уличных фонарях, и обойдется это бюджету около 29 миллионов лари (10 миллионов долларов). В мэрии обещают, что уличные фонари после перехода на экономичное освещение проработают 10 лет.На смену уличного освещения уйдет год.Сокращение расходов на электроэнергии путем замены освещения на экономное в масштабах крупных городов особо актуально при растущем потреблении электроэнергии населением Грузии.По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии увеличится почти на 70% и достигнет 22 миллиардов кВт/час.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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