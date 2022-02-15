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В Грузии подсчитали доходы от туризма за январь 2022 года
В Грузии подсчитали доходы от туризма за январь 2022 года
Грузия постепенно восстанавливает туризм – в январе страну посетили 199 393 международных визитера 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T12:15+0400
2022-02-15T12:15+0400
2022-02-15T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в январе 2022 года выросли на 1,007% и составили 114 миллионов долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб грузинскому туризму, который занимает важное место в экономике страны. В допандемийный период, в 2019 году, успехи отрасли были рекордными. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.Динамика развития туризма в Грузии – данные за январь 2022 года>>Кроме того, в январе 2022 года зафиксирован и стремительный рост числа международных путешественников. Грузия в январе приняла 199 393 международных визитера и восстановила показатели 2019 года на 38%, а по сравнению с 2021 годом статистика улучшилась на 471%.Что касается международных туристов, то по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поток восстановлен на 53% – 163 615 человек. Если сравнивать с 2021 годом, рост составил 456%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом, данные восстановлены на 31%.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, туризм, экономика
В Грузии подсчитали доходы от туризма за январь 2022 года
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Грузия постепенно восстанавливает туризм – в январе страну посетили 199 393 международных визитера
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik.
Доходы Грузии от международных путешественников в январе 2022 года выросли на 1,007% и составили 114 миллионов долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в сообщении
Национальной администрации туризма.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб грузинскому туризму, который занимает важное место в экономике страны. В допандемийный период, в 2019 году, успехи отрасли были рекордными. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
"Доход от путешествий в январе составил 114 022 899 долларов, что является восстановлением показателя 2019 года на 69,3%", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в январе 2022 года зафиксирован и стремительный рост числа международных путешественников. Грузия в январе приняла 199 393 международных визитера и восстановила показатели 2019 года на 38%, а по сравнению с 2021 годом статистика улучшилась на 471%.
Что касается международных туристов, то по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поток восстановлен на 53% – 163 615 человек. Если сравнивать с 2021 годом, рост составил 456%.
Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом, данные восстановлены на 31%.
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.
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