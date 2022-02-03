https://sputnik-georgia.ru/20220203/dinamika-razvitiya-turizma-v-gruzii--dannye-za-yanvar-2022-goda-264112090.html

Динамика развития туризма в Грузии – данные за январь 2022 года

Динамика развития туризма в Грузии – данные за январь 2022 года

Туризм в Грузии, по которому сильнее всего ударила пандемия, медленно, но продолжает восстанавливаться 03.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-03T13:18+0400

2022-02-03T13:18+0400

2022-02-03T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Грузия в январе 2022 года приняла 199 393 международных путешественника и восстановила показатели 2019 года на 38%, а по сравнению с 2021 годом статистика улучшилась на 471%, сообщает Национальная администрация туризма.Туризм – наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса сфера экономики. В 2020 году доходы от туризма в Грузии опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Грузия завершила 2021 год двузначным экономическим ростом - новая статистика>>Что касается международных туристов, то по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поток восстановлен на 53%. Если сравнивать с 2021 годом, то рост составил 456%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.В 2021 году большинство визитов иностранных посетителей было совершено воздушным транспортом. В частности, 51% посещений был совершен через международные аэропорты Грузии. Восстановление составило 48% по сравнению с 2019 годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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