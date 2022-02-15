https://sputnik-georgia.ru/20220215/v-gruzii-srazu-tri-partii-lishayutsya-gosudarstvennogo-finansirovaniya-264476830.html

В Грузии сразу три партии могут лишиться госфинансирования

В Грузии сразу три партии могут лишиться госфинансирования

Парламент Грузии во вторник лишил депутатских полномочий лидеров партий "Лело для Грузии", "Лейбористкой партии" и "Дроа" 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T23:59+0400

2022-02-15T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сразу три партии - "Лело для Грузии", "Лейбористкая партия" и "Дроа", могут остаться без государственного финансирования из-за лишения депутатских мандатов их представителей.Парламент Грузии во вторник лишил депутатских полномочий одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, лидера "Лейбористкой партии" Шалву Нателашвили и лидера партии "Дроа" Элене Хоштария.Согласно закону "О политических объединениях граждан", партия теряет право на получение финансирования из госбюджета Грузии, если полномочия половины или более чем половины членов парламента Грузии, избранных по представлению указанной партии, прекращены досрочно и нет возможности их заменить.Парламент Грузии лишился четырех депутатов >>В таком случае финансирование партии из госбюджета Грузии прекращается с первого дня следующего календарного месяца.Партия "Лело" была представлена в парламенте четырьмя депутатами, а теперь осталось всего два. В ноябре 2021 года сложил с себя депутатские полномочия Мамука Хазарадзе. Это решение он принял после второго тура выборов в местные органы власти, заявив, что результаты были сфальсифицированы. Что касается "Лейбористской партии" и "Дроа", то они были представлены в законодательном органе лишь одним депутатом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, парламент грузии