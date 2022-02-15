https://sputnik-georgia.ru/20220215/v-minzdrave-gruzii-oprovergli-slukhi-o-protivostoyanii-mezhdu-garibashvili-i-gamkrelidze-264454147.html
В Минздраве Грузии опровергли слухи о противостоянии между Гарибашвили и Гамкрелидзе
В Минздраве Грузии опровергли слухи о противостоянии между Гарибашвили и Гамкрелидзе
Премьер Грузии стал объектом критики после его заявления о вакцинации 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T14:19+0400
2022-02-15T14:19+0400
2022-02-15T15:33+0400
шестая волна
грузия
новости
коронавирус covid-19
премьер-министр грузии
амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Любая информация о противостоянии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с главным эпидемиологом страны Амираном Гамкрелидзе лишена всяких оснований, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.О конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе в понедельник заявили оппозиционеры. По их словам, премьер недоволен статистическими данными по коронавирусу, поэтому хочет сменить руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Габуния подчеркнула, что Совет, членом которого является Гамкрелидзе и который возглавляет Гарибашвили, работает "без всякого противостояния и в полной координации"."Все происходит в режиме консультаций с участием экспертов", – подчеркнула Габуния.Разговоры о конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе появились после того, как премьер Грузии заявил, что при новом штамме коронавируса "омикрон" в большинстве случаев вакцина не работает. Оппозиционеры сразу обвинили премьера в антиваксерских заявлениях.В ответ на критику оппозиции, в правительстве сказали, что его неправильно интерпретировали. Согласно пояснениям, Гарибашвили имел в виду то, что в случае "омикрона" вакцина не снижает риск инфицирования, но защищает от тяжелого течения заболевания.В случае "омикрона" вакцина почти не работает – премьер Грузии>>Позже заявление сделал Гамкрелидзе, вновь отметив важность вакцинации. По его словам, бустерная, то есть третья доза вакцины от коронавируса значительно защищает от инфицирования, а также от госпитализации и летального исхода.При этом Гамкрелидзе сказал, что иммунитет к коронавирусу после заболевания штаммом "омикрон" остается ненадолго. Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано около 1,5 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 43% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, премьер-министр грузии, амиран гамкрелидзе
В Минздраве Грузии опровергли слухи о противостоянии между Гарибашвили и Гамкрелидзе
14:19 15.02.2022 (обновлено: 15:33 15.02.2022) Подписаться на
Премьер Грузии стал объектом критики после его заявления о вакцинации
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Любая информация о противостоянии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с главным эпидемиологом страны Амираном Гамкрелидзе лишена всяких оснований, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.
О конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе в понедельник заявили оппозиционеры. По их словам, премьер недоволен статистическими данными по коронавирусу, поэтому хочет сменить руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
"Неверная информация подобного типа вредит всему процессу. Управлять эпидемией и так сложно. Не нужно апеллировать фактами такого типа", – заявила Габуния после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.
Габуния подчеркнула, что Совет, членом которого является Гамкрелидзе и который возглавляет Гарибашвили, работает "без всякого противостояния и в полной координации".
"Все происходит в режиме консультаций с участием экспертов", – подчеркнула Габуния.
Разговоры о конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе появились после того, как премьер Грузии заявил, что при новом штамме коронавируса "омикрон" в большинстве случаев вакцина не работает. Оппозиционеры сразу обвинили премьера в антиваксерских заявлениях.
В ответ на критику оппозиции, в правительстве сказали, что его неправильно интерпретировали. Согласно пояснениям, Гарибашвили имел в виду то, что в случае "омикрона" вакцина не снижает риск инфицирования, но защищает от тяжелого течения заболевания.
Позже заявление сделал Гамкрелидзе, вновь отметив важность вакцинации. По его словам, бустерная, то есть третья доза вакцины от коронавируса значительно защищает от инфицирования, а также от госпитализации и летального исхода.
При этом Гамкрелидзе сказал, что иммунитет к коронавирусу после заболевания штаммом "омикрон" остается ненадолго.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано около 1,5 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 43% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек.
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