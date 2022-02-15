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В Минздраве Грузии опровергли слухи о противостоянии между Гарибашвили и Гамкрелидзе
В Минздраве Грузии опровергли слухи о противостоянии между Гарибашвили и Гамкрелидзе
Премьер Грузии стал объектом критики после его заявления о вакцинации 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T14:19+0400
2022-02-15T15:33+0400
шестая волна
грузия
новости
коронавирус covid-19
премьер-министр грузии
амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Любая информация о противостоянии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с главным эпидемиологом страны Амираном Гамкрелидзе лишена всяких оснований, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.О конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе в понедельник заявили оппозиционеры. По их словам, премьер недоволен статистическими данными по коронавирусу, поэтому хочет сменить руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Габуния подчеркнула, что Совет, членом которого является Гамкрелидзе и который возглавляет Гарибашвили, работает "без всякого противостояния и в полной координации"."Все происходит в режиме консультаций с участием экспертов", – подчеркнула Габуния.Разговоры о конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе появились после того, как премьер Грузии заявил, что при новом штамме коронавируса "омикрон" в большинстве случаев вакцина не работает. Оппозиционеры сразу обвинили премьера в антиваксерских заявлениях.В ответ на критику оппозиции, в правительстве сказали, что его неправильно интерпретировали. Согласно пояснениям, Гарибашвили имел в виду то, что в случае "омикрона" вакцина не снижает риск инфицирования, но защищает от тяжелого течения заболевания.В случае "омикрона" вакцина почти не работает – премьер Грузии&gt;&gt;Позже заявление сделал Гамкрелидзе, вновь отметив важность вакцинации. По его словам, бустерная, то есть третья доза вакцины от коронавируса значительно защищает от инфицирования, а также от госпитализации и летального исхода.При этом Гамкрелидзе сказал, что иммунитет к коронавирусу после заболевания штаммом "омикрон" остается ненадолго. Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано около 1,5 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 43% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, премьер-министр грузии, амиран гамкрелидзе

В Минздраве Грузии опровергли слухи о противостоянии между Гарибашвили и Гамкрелидзе

14:19 15.02.2022 (обновлено: 15:33 15.02.2022)
© Government of Georgia photo : Government of Georgia / FBЗаместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
© Government of Georgia photo : Government of Georgia / FB
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Премьер Грузии стал объектом критики после его заявления о вакцинации
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Любая информация о противостоянии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с главным эпидемиологом страны Амираном Гамкрелидзе лишена всяких оснований, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.
О конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе в понедельник заявили оппозиционеры. По их словам, премьер недоволен статистическими данными по коронавирусу, поэтому хочет сменить руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

"Неверная информация подобного типа вредит всему процессу. Управлять эпидемией и так сложно. Не нужно апеллировать фактами такого типа", – заявила Габуния после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.

Габуния подчеркнула, что Совет, членом которого является Гамкрелидзе и который возглавляет Гарибашвили, работает "без всякого противостояния и в полной координации".
"Все происходит в режиме консультаций с участием экспертов", – подчеркнула Габуния.
Разговоры о конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе появились после того, как премьер Грузии заявил, что при новом штамме коронавируса "омикрон" в большинстве случаев вакцина не работает. Оппозиционеры сразу обвинили премьера в антиваксерских заявлениях.
В ответ на критику оппозиции, в правительстве сказали, что его неправильно интерпретировали. Согласно пояснениям, Гарибашвили имел в виду то, что в случае "омикрона" вакцина не снижает риск инфицирования, но защищает от тяжелого течения заболевания.
В случае "омикрона" вакцина почти не работает – премьер Грузии>>
Позже заявление сделал Гамкрелидзе, вновь отметив важность вакцинации. По его словам, бустерная, то есть третья доза вакцины от коронавируса значительно защищает от инфицирования, а также от госпитализации и летального исхода.
При этом Гамкрелидзе сказал, что иммунитет к коронавирусу после заболевания штаммом "омикрон" остается ненадолго.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано около 1,5 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 43% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек.
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