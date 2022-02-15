https://sputnik-georgia.ru/20220215/v-minzdrave-gruzii-oprovergli-slukhi-o-protivostoyanii-mezhdu-garibashvili-i-gamkrelidze-264454147.html

В Минздраве Грузии опровергли слухи о противостоянии между Гарибашвили и Гамкрелидзе

В Минздраве Грузии опровергли слухи о противостоянии между Гарибашвили и Гамкрелидзе

Премьер Грузии стал объектом критики после его заявления о вакцинации 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T14:19+0400

2022-02-15T14:19+0400

2022-02-15T15:33+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

премьер-министр грузии

амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Любая информация о противостоянии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с главным эпидемиологом страны Амираном Гамкрелидзе лишена всяких оснований, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.О конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе в понедельник заявили оппозиционеры. По их словам, премьер недоволен статистическими данными по коронавирусу, поэтому хочет сменить руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Габуния подчеркнула, что Совет, членом которого является Гамкрелидзе и который возглавляет Гарибашвили, работает "без всякого противостояния и в полной координации"."Все происходит в режиме консультаций с участием экспертов", – подчеркнула Габуния.Разговоры о конфликте между Гарибашвили и Гамкрелидзе появились после того, как премьер Грузии заявил, что при новом штамме коронавируса "омикрон" в большинстве случаев вакцина не работает. Оппозиционеры сразу обвинили премьера в антиваксерских заявлениях.В ответ на критику оппозиции, в правительстве сказали, что его неправильно интерпретировали. Согласно пояснениям, Гарибашвили имел в виду то, что в случае "омикрона" вакцина не снижает риск инфицирования, но защищает от тяжелого течения заболевания.В случае "омикрона" вакцина почти не работает – премьер Грузии>>Позже заявление сделал Гамкрелидзе, вновь отметив важность вакцинации. По его словам, бустерная, то есть третья доза вакцины от коронавируса значительно защищает от инфицирования, а также от госпитализации и летального исхода.При этом Гамкрелидзе сказал, что иммунитет к коронавирусу после заболевания штаммом "омикрон" остается ненадолго. Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано около 1,5 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 43% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, премьер-министр грузии, амиран гамкрелидзе