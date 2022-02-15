https://sputnik-georgia.ru/20220215/volna-omikrona-v-gruzii-poshla-na-spad-no-rasslablyatsya-rano--gamkrelidze-264457727.html
Волна "омикрона" в Грузии пошла на спад, но расслабляться рано – Гамкрелидзе
Волна "омикрона" в Грузии пошла на спад, но расслабляться рано – Гамкрелидзе
Уже на этой неделе эпидемиологи ждут спада суточного показателя инфицирования в Грузии 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T15:47+0400
2022-02-15T15:47+0400
2022-02-15T15:47+0400
грузия
новости
коронавирус covid-19
амиран гамкрелидзе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251021760_98:444:2152:1600_1920x0_80_0_0_4a23d561d90028b2f54286b95e6c1e9c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия проходит пик распространения штамма "омикрон" – уже на этой неделе ожидается спад количества новых случаев коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В Грузии пик шестой волны распространения коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости начал возрастать и на пике доходил до 25-26 тысяч в день. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,4 миллиона случаев инфицирования.Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю>>Как отметил главный эпидемиолог страны, в Грузии наметились признаки стабилизации эпидситуации, однако это ни для кого не повод пренебрегать рекомендациями.По его словам, одним из главных оружий против "омикрона" является маска и вакцинация. Как отметил главный эпидемиолог страны, обязанность носить маски не отменяется и будет действовать еще долго.Гамкрелидзе отметил, что из шести тысяч госпитализированных ковид-пациентов, которые госпитализированы из-за коронавируса 95% не вакцинированы.За минувшие сутки в Грузии выявили 19 049 новых случаев коронавируса. На данный момент в Грузии 176 019 активных случаев. 168 693 инфицированных проходят курс лечения на дому. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251021760_426:425:1992:1600_1920x0_80_0_0_8653c1f944958a8e413adf2d9aadd6c4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, коронавирус covid-19, амиран гамкрелидзе, общество
Волна "омикрона" в Грузии пошла на спад, но расслабляться рано – Гамкрелидзе
Подписаться на
Уже на этой неделе эпидемиологи ждут спада суточного показателя инфицирования в Грузии
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия проходит пик распространения штамма "омикрон" – уже на этой неделе ожидается спад количества новых случаев коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
В Грузии пик шестой волны распространения коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости начал возрастать и на пике доходил до 25-26 тысяч в день. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,4 миллиона случаев инфицирования.
"Мы проходим пик волны "омикрона", и думаем, что с этой недели у нас должен начаться спад. Однако это может продлиться определенный период по нескольким причинам. Сегодня в стране 95% инфекции – это "омикрон", в единичных случаях штамм "дельта", – заявил Гамкрелидзе.
Как отметил главный эпидемиолог страны, в Грузии наметились признаки стабилизации эпидситуации, однако это ни для кого не повод пренебрегать рекомендациями.
По его словам, одним из главных оружий против "омикрона" является маска и вакцинация. Как отметил главный эпидемиолог страны, обязанность носить маски не отменяется и будет действовать еще долго.
Гамкрелидзе отметил, что из шести тысяч госпитализированных ковид-пациентов, которые госпитализированы из-за коронавируса 95% не вакцинированы.
За минувшие сутки в Грузии выявили 19 049 новых случаев коронавируса. На данный момент в Грузии 176 019 активных случаев. 168 693 инфицированных проходят курс лечения на дому.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.