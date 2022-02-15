https://sputnik-georgia.ru/20220215/volna-omikrona-v-gruzii-poshla-na-spad-no-rasslablyatsya-rano--gamkrelidze-264457727.html

Волна "омикрона" в Грузии пошла на спад, но расслабляться рано – Гамкрелидзе

Волна "омикрона" в Грузии пошла на спад, но расслабляться рано – Гамкрелидзе

Уже на этой неделе эпидемиологи ждут спада суточного показателя инфицирования в Грузии 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T15:47+0400

2022-02-15T15:47+0400

2022-02-15T15:47+0400

грузия

новости

коронавирус covid-19

амиран гамкрелидзе

общество

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузия проходит пик распространения штамма "омикрон" – уже на этой неделе ожидается спад количества новых случаев коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В Грузии пик шестой волны распространения коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости начал возрастать и на пике доходил до 25-26 тысяч в день. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,4 миллиона случаев инфицирования.Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю>>Как отметил главный эпидемиолог страны, в Грузии наметились признаки стабилизации эпидситуации, однако это ни для кого не повод пренебрегать рекомендациями.По его словам, одним из главных оружий против "омикрона" является маска и вакцинация. Как отметил главный эпидемиолог страны, обязанность носить маски не отменяется и будет действовать еще долго.Гамкрелидзе отметил, что из шести тысяч госпитализированных ковид-пациентов, которые госпитализированы из-за коронавируса 95% не вакцинированы.За минувшие сутки в Грузии выявили 19 049 новых случаев коронавируса. На данный момент в Грузии 176 019 активных случаев. 168 693 инфицированных проходят курс лечения на дому. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, амиран гамкрелидзе, общество