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Землетрясение напугало Грузию: что ощутили жители Тбилиси - видео

Землетрясение напугало Грузию: что ощутили жители Тбилиси - видео

Жители Грузии обеспокоены сильным землетрясением. Подземные толчки в Тбилиси ощущались так сильно, что горожан буквально "качало" в их квартирах. А ведь в... 15.02.2022, Sputnik Грузия

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Грузию трясет несколько дней. В воскресенье на юге страны, близ села Самеба в Дманисском районе, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были настолько мощными, что сильно ощущались и в Тбилиси. Эпицентр находился всего в 60 километрах от столицы Грузии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Затем было еще несколько толчков, а в понедельник у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 3,9. От землетрясений, особенно от воскресного, пострадали здания в Дманисском и Марнеульском районах, а также и в других регионах страны.

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