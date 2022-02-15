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Землетрясение напугало Грузию: что ощутили жители Тбилиси - видео
Землетрясение напугало Грузию: что ощутили жители Тбилиси - видео
Жители Грузии обеспокоены сильным землетрясением. Подземные толчки в Тбилиси ощущались так сильно, что горожан буквально "качало" в их квартирах. А ведь в... 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T20:06+0400
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Грузию трясет несколько дней. В воскресенье на юге страны, близ села Самеба в Дманисском районе, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были настолько мощными, что сильно ощущались и в Тбилиси. Эпицентр находился всего в 60 километрах от столицы Грузии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Затем было еще несколько толчков, а в понедельник у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 3,9. От землетрясений, особенно от воскресного, пострадали здания в Дманисском и Марнеульском районах, а также и в других регионах страны.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, землетрясения в грузии, землетрясение, самеба, стихийное бедствие, видео
Землетрясение напугало Грузию: что ощутили жители Тбилиси - видео
20:06 15.02.2022 (обновлено: 20:28 15.02.2022) Подписаться на
Жители Грузии обеспокоены сильным землетрясением. Подземные толчки в Тбилиси ощущались так сильно, что горожан буквально "качало" в их квартирах. А ведь в столице и других городах много аварийных домов. Что же будет дальше? Смотрите видео Sputnik
Грузию трясет несколько дней. В воскресенье на юге страны, близ села Самеба в Дманисском районе, произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были настолько мощными, что сильно ощущались и в Тбилиси. Эпицентр находился всего в 60 километрах от столицы Грузии.
Затем было еще несколько толчков, а в понедельник у села Самеба произошло землетрясение магнитудой 3,9. От землетрясений, особенно от воскресного, пострадали здания в Дманисском и Марнеульском районах, а также и в других регионах страны.