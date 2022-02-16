https://sputnik-georgia.ru/20220216/arkhiv-syna-akakiya-tsereteli-kotoryy-schitalsya-propavshim-peredali-tbilisi-264492016.html

Архив сына Акакия Церетели, который считался пропавшим, передали Тбилиси

Архив сына Акакия Церетели, который считался пропавшим, передали Тбилиси

Уникальные фотографии и документы сына культового поэта – в Тбилиси прислали "сокровище" из Парижа 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T14:33+0400

2022-02-16T14:33+0400

2022-02-16T14:33+0400

акакий церетели

архив

грузия

культура

новости

санкт-петербург

дворец искусств

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Архив Алексея Церетели, сына выдающегося грузинского писателя и поэта Акакия Церетели, который до этого считался пропавшим, был найден и передан в подарок Дворцу искусств в Тбилиси."Уникальное сокровище", как называют находку в музее, было привезено из Парижа грузинской эмигранткой Элисо Тарасашвили. Большой вклад в это дело внесла и ее сестра – Нина Тарасашвили."В архиве много уникальных документов и фотографий, в их числе паспорт жены Акакия, Натальи Базилевской. Алексей был увлечен оперой и в 1896-1897 гг. сформировал в Харькове оперную труппу, она гастролировала по крупным городам Российской империи и достигла пика успеха в Петербурге в 1904-1906 годах", – сказано в сообщении.Также отмечается, что именно Церетели принадлежит открытие нескольких известных оперных талантов – в его труппе пел и Феодор Шаляпин. Также Церетели в свое время организовал крупнейший вечер грузинской диаспоры в Санкт-Петербурге.Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>Алексей Церетели завещал все реквизиты своей труппы "Театру будущего Свободная Грузия". Однако после его смерти завещание признали недействительным, а имущество Церетели продали на аукционе. За несколько лет до смерти он оставил драгоценный архив Вере Пагава в надежде, что та приедет Грузию и вернет архив на родину.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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акакий церетели, архив, грузия, культура, новости, санкт-петербург, дворец искусств