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Бадри Джапаридзе получит на выборах 2 апреля поддержку "Нацдвижения"
Бадри Джапаридзе получит на выборах 2 апреля поддержку "Нацдвижения"
Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" будет баллотироваться в мажоритарные депутаты парламента в избирательном округе Рустави-Гардабани 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T23:38+0400
2022-02-16T23:38+0400
2022-02-16T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" поддержит на выборах в мажоритарном округе Рустави-Гардабани кандидата от партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе журналистам.Бадри Джапаридзе, лишившись мандата парламентария 15 февраля, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.Джапаридзе пока не стоит рассчитывать на поддержку партии Гахария на выборах>>"Мы рассмотрели вопрос и приняли решение. "Национальное движение" не выставит своего мажоритарного кандидата и поддержит в Рустави Бадри Джапаридзе", - сказала Деканоидзе.По ее словам, это борьба будет трудной, так как власти попытаются мобилизовать все свои ресурсы в Рустави, поэтому "Нацдвижение" поддержит Джапаридзе.У "Нацдвижения" один из самых больших электоратов в Рустави. На последних выборах в органы местной власти из оппозиционных партий только эта партия и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария смогли провести своих представителей в городской совещательный орган – сакребуло, получив большинство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, выборы, единое нацдвижение, рустави, политика
Бадри Джапаридзе получит на выборах 2 апреля поддержку "Нацдвижения"
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Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" будет баллотироваться в мажоритарные депутаты парламента в избирательном округе Рустави-Гардабани
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" поддержит на выборах в мажоритарном округе Рустави-Гардабани кандидата от партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе журналистам.
Бадри Джапаридзе, лишившись мандата парламентария 15 февраля, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.
"Мы рассмотрели вопрос и приняли решение. "Национальное движение" не выставит своего мажоритарного кандидата и поддержит в Рустави Бадри Джапаридзе", - сказала Деканоидзе.
По ее словам, это борьба будет трудной, так как власти попытаются мобилизовать все свои ресурсы в Рустави, поэтому "Нацдвижение" поддержит Джапаридзе.
У "Нацдвижения" один из самых больших электоратов в Рустави. На последних выборах в органы местной власти из оппозиционных партий только эта партия и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария смогли провести своих представителей в городской совещательный орган – сакребуло, получив большинство.
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