https://sputnik-georgia.ru/20220216/dzhaparidze-poka-ne-stoit-rasschityvat-na-podderzhku-partii-gakhariya-na-vyborakh-264492824.html

Джапаридзе пока не стоит рассчитывать на поддержку партии Гахария на выборах

Джапаридзе пока не стоит рассчитывать на поддержку партии Гахария на выборах

Бадри Джапаридзе, которого лишили депутатского мандата из-за приговора, вновь попытается попасть в парламент Грузии 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T15:03+0400

2022-02-16T15:03+0400

2022-02-16T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" пока решила не поддерживать кандидатуру одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе на промежуточных парламентских выборах.Выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от округа Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля. О планах Джапаридзе принять участие в выборах стало известно сразу после того, как парламент лишил его депутатского мандата. Основанием стал судебный приговор.По ее словам, команда экс-премьера не намерена выдвигать своего кандидата на выборах.К этому времени регистрацию для участия в промежуточных выборах прошли 13 партий. Второго апреля будут выбирать одного депутата парламента Грузии и одного депутата сакребуло (совещательный орган) Батуми. Место мажоритарного депутата парламента Грузии стало вакантным после того, как Нино Лацабидзе, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", осенью прошлого года стала мэром города Рустави.Депутат от партии экс-премьера Грузии возглавил сакребуло Зугдиди>>Что касается Джапаридзе, суд признал его и его партнера по партии Мамуку Хазарадзе виновными в мошенничестве в 2008 году. Оба были освобождены от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования. Дело касается транзакций TBC Bank, основателями которого являются Джапаридзе и Хазарадзе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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