https://sputnik-georgia.ru/20220216/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-15-315-264481052.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 15 315

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 15 315

За последние 24 часа от коронавируса скончались 55 человек, вылечились 10 894 пациента, а с начала пандемии – 1 300 062 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T10:52+0400

2022-02-16T10:52+0400

2022-02-16T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 15 315. Скончались 55 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 496 156 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 10 894 человека, с начала пандемии – 1 300 062. Скончались 15 683.Врач рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды без ПЦР>>>За сутки сделано 50 058 тестов, в том числе 31 794 на антиген и 18 264 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 30,59%, за последние 14 дней – 32,02%, за последние семь дней – 31,51%.К этому времени в Грузии сделано 2 783 856 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 560.В карантине в данное время находятся 10 человек, в стационарах – 5 974, в ковид-гостиницах – 1 261.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии