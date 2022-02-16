https://sputnik-georgia.ru/20220216/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-16-fevralya-264483725.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 16 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 16 февраля

Следом за антилидером в плане ковид-заражения – городом Тбилиси, следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T12:02+0400

2022-02-16T12:02+0400

2022-02-16T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки выявлено в Тбилиси – 7 055 из 15 315 новых по стране, сообщается на правительственном сайте StopCov.geСитуация по регионам выглядит следующим образом: В стране за последние сутки сделано 50 058 тестов на коронавирус: 31 794 – на антиген и 18 264 ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксирован 1 496 156 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 10 894 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 300 062 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалось 55 человек, а с начала пандемии – 15 683.Врач рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды без ПЦР>>>На сегодня в Грузии 180 385 активных случаев, из них 5 974 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 309 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания.В ковид-отелях находится 1 261 человек, 173 150 инфицированных проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остаются 10 человек.Показатель положительности, по данным на 15 февраля, составляет 30,59%, за две недели – 32,02%, за семь дней – 31,51%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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