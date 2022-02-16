https://sputnik-georgia.ru/20220216/geopoliticheskie-ucheniya-proshli-uspeshno-264498879.html

Геополитические учения прошли успешно

Геополитические учения прошли успешно

Удивительно, но до нынешнего визита в Москву новый немецкий канцлер Олаф Шольц не был знаком с Владимиром Путиным 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T16:34+0400

2022-02-16T16:34+0400

2022-02-16T16:34+0400

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Поразительно, учитывая интерес нашего президента к отношениям с Германией и солидный политический стаж (пусть в основном и не в правительстве) Шольца. Теперь они познакомились, но из трех часов переговоров немалую часть времени обсуждали не многочисленные вопросы двусторонних отношений, а войну в Европе, пишет автор РИА Новости.Воображаемую войну — в подготовке и практически неминуемости "нападения России на Украину" Запад все последнее время убеждал сам себя и весь мир. К приезду Шольца в Москву атлантисты, правда, немного выдохнули, воспользовавшись сообщениями о завершении части проводимых Россией военных учений, начали говорить о деэскалации. Однако просто так сворачивать тему русской угрозы неудобно даже нераскручивавшим ее немцам, поэтому на пресс-конференции с Путиным Шольц часто повторял слова "война" и "деэскалация":"Мой визит проходит под знаком кризиса, самого тяжелого и угрожающего кризиса за многие десятилетия в Европе. Военная деятельность России и концентрация российских войск вдоль границы заняли многое время в наших переговорах, а также вопросы о гарантиях безопасности, которые сформулированы Россией… Война и не должна была начаться: Москва не собиралась нападать на Киев, она лишь требует серьезных переговоров о нерасширении НАТО на восток. В которых ей отказывают, добавляя, будто вопрос приема Украины в альянс не стоит на повестке дня и поэтому странно, что вообще поднимается эта тема. Шольц говорил накануне в Киеве и повторил мысль в Кремле:"Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту".Но очередные выборы в Германии пройдут в 2025 году — буквально завтра по историческим меркам. Даже те предложения, которые звучат из уст некоторых атлантических аналитиков: дать России гарантии невступления Украины в НАТО в ближайшие 20-25 лет — не решают проблему, а тут речь идет о нескольких годах. Даже если Шольц собирается, как Меркель, провести в кресле канцлера 16 лет, это будет всего 2037 год. Именно поэтому Россия предлагает вообще снять украинскую проблему с повестки российско-западных или хотя бы российско-европейских отношений, отказавшись от самой идеи атлантизации Украины."Прошу всех успокоиться". Кто взял Украину в заложники >>>Потому, что, как сказал Путин, "силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов" договоров об общей безопасности. То есть давайте прямо сейчас договариваться о действительно общей безопасности в той же Европе — кто против?Немцы на словах только за, тот же Шольц заявил: "<…> Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией. И мы здесь едины — и в НАТО, и в Европейском союзе". Звучит красиво: не против России, а вместе с ней. Вот только в реальности оставляют для себя шанс в любой момент использовать Украину (то есть часть исторической России) как инструмент против Кремля. Иначе зачем сохранять саму возможность ее приема в НАТО?А когда Россия говорит об этом, ее тут же обвиняют в подготовке войны вместо того, чтобы обсуждать пути выхода не из сиюминутного (созданного пропагандой), а системного кризиса европейской безопасности. Но крики насчет предстоящего нападения стихнут уже на днях, а что останется в сухом остатке?Тут важно разделять пропаганду и реальность. С пропагандой все ясно. Понятно, что будут звучать утверждения, будто Запад спас Украину и предотвратил войну, — столкнувшись с решимостью и угрозами санкций, Москва испугалась и отменила нападение. Эту "победу над Россией" сложно будет продать даже заметной части западного общественного мнения, но такие попытки будут, особенно учитывая непростую внутриполитическую ситуацию у англосаксонских руководителей.Другой пропагандистский тезис будет состоять в том, что с Россией все-таки нужно вести переговоры по беспокоящим ее вопросам, но надо выступать при этом с максимально жестких позиций, то есть ни в коем случае ни на йоту не уступать на украинском направлении. Публично ничего не обещать, а неофициально дать понять, что на ближайшие годы вопрос вступления Украины в НАТО закрыт.Третий тезис, который применится уже к нашему общественному мнению, будет состоять в том, что Россия оказалась в итоге в проигрыше, ее требования были отвергнуты, а воевать у Путина оказалась кишка тонка. Все эти тезисы мы увидим в разных комбинациях и целевых аудиториях, но реакция на них не должна затмевать сути происшедшего. А она проста.Запад отступился от Украины. Не полностью, но сделав очень важный шаг назад. Перед лицом жесткой позиции России и выдуманной угрозы российской агрессии атлантисты продемонстрировали отказ от претензий на стратегический контроль над Незалежной. Наиболее наглядно это проявилось в эвакуации американского посольства во Львов — это буквально приговор последним надеждам украинского правящего класса на "заграница нам поможет".Россия не собиралась нападать на Украину, Путин не ожидал, что американцы прямо сейчас согласятся дать гарантии ее невступления в НАТО, но важно было показать, что никакого вступления в НАТО Москва в принципе не допустит. И эту нашу мысль услышали и отреагировали на нее не только информационной кампанией по "скорому русскому вторжению", но и эвакуацией военных инструкторов и посольств. С нашей стороны это были учения, но не по нападению на Украину, а по отгону от нее западных "покровителей". И эти учения прошли более чем успешно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

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колумнисты, россия, аналитика, в мире, украина, европа, киев, нато, политика