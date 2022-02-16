https://sputnik-georgia.ru/20220216/kakovy-osobennosti-antitel-posle-omikrona-otvet-virusologa-264486938.html
Каковы особенности антител после "омикрона"? Ответ вирусолога
Каковы особенности антител после "омикрона"? Ответ вирусолога
Нельзя утверждать, что у переболевших "омикроном", абсолютно нет иммунитета к другим вариантам коронавируса, считает вирусолог
2022-02-16T12:33+0400
2022-02-16T12:33+0400
2022-02-16T12:37+0400
штамм коронавируса "омикрон"
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Иммунная система, которая формируется естественным путем во время контакта со штаммом коронавируса "омикрон", не способна обеспечивать защиту от других субвидов возбудителя COVID-19, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Характерная особенность антител гарантировать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесенного заболевания, отметил Альтштейн."После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител", – объяснил он.В России оценили безопасность назальной вакцины от коронавируса >>>Хотя, нельзя утверждать, что у переболевших "омикроном" абсолютно нет иммунитета к другим вариантам коронавируса, считает вирусолог."Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", – пояснил Альтштейн.Распространившийся по всему миру омикрон-штамм впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Эксперты утверждают, что этот вариант коронавируса отличается десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету, то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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штамм коронавируса "омикрон", коронавирус covid-19, здоровье, общество
Каковы особенности антител после "омикрона"? Ответ вирусолога
12:33 16.02.2022 (обновлено: 12:37 16.02.2022) Подписаться на
Нельзя утверждать, что у переболевших "омикроном" абсолютно нет иммунитета к другим вариантам коронавируса, считает вирусолог
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Иммунная система, которая формируется естественным путем во время контакта со штаммом коронавируса "омикрон", не способна обеспечивать защиту от других субвидов возбудителя COVID-19, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", – сказал он рассказал
в интервью радио Sputnik.
Характерная особенность антител гарантировать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесенного заболевания, отметил Альтштейн.
"После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител", – объяснил он.
Хотя, нельзя утверждать, что у переболевших "омикроном" абсолютно нет иммунитета к другим вариантам коронавируса, считает вирусолог.
"Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", – пояснил Альтштейн.
Распространившийся по всему миру омикрон-штамм впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. Эксперты утверждают, что этот вариант коронавируса отличается десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету, то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.
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