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Каландаришвили прокомментировал переизбрание на пост главы ЦИК Грузии
Каландаришвили прокомментировал переизбрание на пост главы ЦИК Грузии
Каландаришвили рассказал о том, что успел сделать за первые полгода на посту председателя Центральной избирательной комиссии 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T09:34+0400
2022-02-16T09:34+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Переизбранный на пост главы Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили пообещал и впредь улучшать работу комиссии и повышать уровень доверия к ней. Каландаришвили удалось выбрать со второго раза, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой 2/3 списочного состава парламента, то есть как минимум 100 депутатов. Помимо правящей "Грузинской мечты", его поддержали две оппозиционные партии – "Гирчи" и "Граждане".Своему конкуренту он пожелал успехов в дальнейшей деятельности. На пост главы ЦИК, помимо Каландаришвили, претендовал исполнительный директор НПО "Платформа 2020" Тенгиз Тевзадзе.По его словам, нынешняя команда ЦИК в кратчайшие сроки внедрила не один проект и эффективно провела избирательные реформы. Каландаришвили напомнил о том, что именно по его инициативе после выборов в местные органы власти в 2021 году в участковых избирательных комиссиях дополнительно пересчитали голоса, что способствовало повышению доверия к избирательному процессу.Каландаришвили стал председателем ЦИК Грузии снова на полгода>>"Мы работаем для того, чтобы у наших избирателей были все условия, чтобы всегда делать осознанный выбор. Будем работать над тем, чтобы у них были исчерпывающие знания и информация об избирательном процессе. Продолжаем внедрять технологические новшества", – сказал Каландаришвили.При этом он добавил, что продолжится конструктивное сотрудничество со всеми сторонами, включенными в избирательный процесс. На пост главы ЦИК Каландаришвили впервые был назначен 2 августа 2021 года на шесть месяцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, цик грузии
Каландаришвили прокомментировал переизбрание на пост главы ЦИК Грузии
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Каландаришвили рассказал о том, что успел сделать за первые полгода на посту председателя Центральной избирательной комиссии
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Переизбранный на пост главы Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили пообещал и впредь улучшать работу комиссии и повышать уровень доверия к ней.
Каландаришвили удалось выбрать со второго раза, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой 2/3 списочного состава парламента, то есть как минимум 100 депутатов. Помимо правящей "Грузинской мечты", его поддержали две оппозиционные партии – "Гирчи" и "Граждане".
"Я рад, что мне в результате многопартийной поддержки дана возможность продолжить дело, которое занимает важнейшее место в моей жизни, – это администрирование выборов и избирательного процесса", – сказал Каландаришвили журналистам.
Своему конкуренту он пожелал успехов в дальнейшей деятельности. На пост главы ЦИК, помимо Каландаришвили, претендовал исполнительный директор НПО "Платформа 2020" Тенгиз Тевзадзе.
По его словам, нынешняя команда ЦИК в кратчайшие сроки внедрила не один проект и эффективно провела избирательные реформы.
Каландаришвили напомнил о том, что именно по его инициативе после выборов в местные органы власти в 2021 году в участковых избирательных комиссиях дополнительно пересчитали голоса, что способствовало повышению доверия к избирательному процессу.
"Мы работаем для того, чтобы у наших избирателей были все условия, чтобы всегда делать осознанный выбор. Будем работать над тем, чтобы у них были исчерпывающие знания и информация об избирательном процессе. Продолжаем внедрять технологические новшества", – сказал Каландаришвили.
При этом он добавил, что продолжится конструктивное сотрудничество со всеми сторонами, включенными в избирательный процесс.
На пост главы ЦИК Каландаришвили впервые был назначен 2 августа 2021 года на шесть месяцев.
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