https://sputnik-georgia.ru/20220216/match-mezhdu-chernym-lvom-i-eniseem-stm-sostoitsya-v-sochi-v-nachale-marta-264475207.html

Матч между "Черным львом" и "Енисеем-СТМ" состоится в Сочи в начале марта

Матч между "Черным львом" и "Енисеем-СТМ" состоится в Сочи в начале марта

Встреча между соперниками должна была состояться в конце октября, но из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19, матч был отложен 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T12:17+0400

2022-02-16T12:17+0400

2022-02-16T12:17+0400

спорт

новости

грузия

регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261563031_0:51:1711:1013_1920x0_80_0_0_b0642e156bdfa97a18c3efaf1e855289.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Матч в рамках Суперкубка Европы по регби между грузинской франшизой "Черный лев" и красноярским "Енисеем-СТМ" состоится 6 марта в Сочи на стадионе имени Славы Метревели, говорится на сайте российского клуба.В очном противостоянии команды определят победителя группы Восточной конференции. Более того, выигравшая сторона примет полуфинальный матч турнира дома.И "Черный лев", и "Енисей-СТМ" уже гарантировали себе выход в плей-офф Суперкубка Европы. Но пока непонятно какой клуб займет первое место, а кто выйдет из квартета со второй позиции. На данный момент "Черный лев" с 20 очками лидирует в турнирной таблице, опережая "Енисей-СТМ" на четыре балла."Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби >>В первой игре между клубами, которая состоялась в Тбилиси 11 декабря, "Черный лев" победил со счетом 27:20.Изначально встреча между соперниками должна была состояться в конце октября, но из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19, матч был отложен на неопределенное время.Необходимо также отметить, что 27 февраля, в рамках чемпионата Европы, в Тбилиси между собой сыграют сборные Грузии и России, в составе которых достаточно много игроков из "Черного льва" и "Енисея-СТМ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, регби