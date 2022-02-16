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Матч между "Черным львом" и "Енисеем-СТМ" состоится в Сочи в начале марта
Матч между "Черным львом" и "Енисеем-СТМ" состоится в Сочи в начале марта
Встреча между соперниками должна была состояться в конце октября, но из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19, матч был отложен 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T12:17+0400
2022-02-16T12:17+0400
2022-02-16T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Матч в рамках Суперкубка Европы по регби между грузинской франшизой "Черный лев" и красноярским "Енисеем-СТМ" состоится 6 марта в Сочи на стадионе имени Славы Метревели, говорится на сайте российского клуба.В очном противостоянии команды определят победителя группы Восточной конференции. Более того, выигравшая сторона примет полуфинальный матч турнира дома.И "Черный лев", и "Енисей-СТМ" уже гарантировали себе выход в плей-офф Суперкубка Европы. Но пока непонятно какой клуб займет первое место, а кто выйдет из квартета со второй позиции. На данный момент "Черный лев" с 20 очками лидирует в турнирной таблице, опережая "Енисей-СТМ" на четыре балла."Черный лев" обыграл "Тель-Авив Хит" в Суперкубке Европы по регби >>В первой игре между клубами, которая состоялась в Тбилиси 11 декабря, "Черный лев" победил со счетом 27:20.Изначально встреча между соперниками должна была состояться в конце октября, но из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19, матч был отложен на неопределенное время.Необходимо также отметить, что 27 февраля, в рамках чемпионата Европы, в Тбилиси между собой сыграют сборные Грузии и России, в составе которых достаточно много игроков из "Черного льва" и "Енисея-СТМ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, регби
Матч между "Черным львом" и "Енисеем-СТМ" состоится в Сочи в начале марта
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Встреча между соперниками должна была состояться в конце октября, но из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19, матч был отложен
ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik.
Матч в рамках Суперкубка Европы по регби между грузинской франшизой "Черный лев" и красноярским "Енисеем-СТМ" состоится 6 марта в Сочи на стадионе имени Славы Метревели, говорится на сайте
российского клуба.
В очном противостоянии команды определят победителя группы Восточной конференции. Более того, выигравшая сторона примет полуфинальный матч турнира дома.
И "Черный лев", и "Енисей-СТМ" уже гарантировали себе выход в плей-офф Суперкубка Европы. Но пока непонятно какой клуб займет первое место, а кто выйдет из квартета со второй позиции. На данный момент "Черный лев" с 20 очками лидирует в турнирной таблице
, опережая "Енисей-СТМ" на четыре балла.
В первой игре между клубами, которая состоялась в Тбилиси 11 декабря, "Черный лев" победил со счетом 27:20.
Изначально встреча между соперниками должна была состояться в конце октября, но из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19, матч был отложен на неопределенное время.
Необходимо также отметить, что 27 февраля, в рамках чемпионата Европы, в Тбилиси между собой сыграют сборные Грузии и России, в составе которых достаточно много игроков из "Черного льва" и "Енисея-СТМ".
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