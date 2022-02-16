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Министр: процесс импортозамещения в Грузии усилится
Министр: процесс импортозамещения в Грузии усилится
Министр экономики Грузии рассказал, в каком направлении идет трансформация в последние годы 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T09:47+0400
2022-02-16T09:47+0400
2022-02-16T09:47+0400
грузия
экономика
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Власти Грузии окажут максимальную поддержку бизнесу для того, чтобы не приходилось импортировать то, что можно производить в стране, заявил новый министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в передаче "Свободное видение" на Первом канале.Грузия завозит вдвое больше продукции, чем вывозит. В январе импортировали продукцию на 778,1 миллиона долларов, а экспортировали - 331,3 миллиона долларов. По словам министра, по его заданию команда государственной программы поддержки бизнеса "Производи в Грузии" проанализировала тысячи товарных кодов, и идет идентификация продукции, на которую следует обратить больше внимания."У нас есть возможность производить то, что мы сегодня покупаем и завозим, и целесообразно оказать максимальную поддержку на месте", - отметил Давиташвили. Но, нужно понимать, что все производить в Грузии невозможно, это и не целесообразно, сказал министр.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на четверть>>"В условиях глобальных мировых торговых отношений нет ни одной страны, которая все производит в одном месте. Наоборот, достаточно интенсивные передвижения. Мы можем создавать тут дополнительную ценность из чужого сырья и вывозить другой продукт", - пояснил Давиташвили.По его словам, трансформация экономики в последние годы идет именно в этом направлении. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили
Министр: процесс импортозамещения в Грузии усилится
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Министр экономики Грузии рассказал, в каком направлении идет трансформация в последние годы
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Власти Грузии окажут максимальную поддержку бизнесу для того, чтобы не приходилось импортировать то, что можно производить в стране, заявил новый министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в передаче "Свободное видение" на Первом канале.
Грузия завозит вдвое больше продукции, чем вывозит. В январе импортировали продукцию на 778,1 миллиона долларов, а экспортировали - 331,3 миллиона долларов.
"В последнее время мы увидели местное производство по очень многим направлениям легкой промышленности. Многие строительные материалы, которые раньше импортировались, были заменены и производятся на месте. Это будет наш путь, и в этом плане мы будем активнее", - сказал Давиташвили.
По словам министра, по его заданию команда государственной программы поддержки бизнеса "Производи в Грузии" проанализировала тысячи товарных кодов, и идет идентификация продукции, на которую следует обратить больше внимания.
"У нас есть возможность производить то, что мы сегодня покупаем и завозим, и целесообразно оказать максимальную поддержку на месте", - отметил Давиташвили.
Но, нужно понимать, что все производить в Грузии невозможно, это и не целесообразно, сказал министр.
"В условиях глобальных мировых торговых отношений нет ни одной страны, которая все производит в одном месте. Наоборот, достаточно интенсивные передвижения. Мы можем создавать тут дополнительную ценность из чужого сырья и вывозить другой продукт", - пояснил Давиташвили.
По его словам, трансформация экономики в последние годы идет именно в этом направлении.
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