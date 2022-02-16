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Новая немецкая авиакомпания выходит на авиарынок Грузии с мая

Новая немецкая авиакомпания выходит на авиарынок Грузии с мая

Авиакомпания Condor будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси-Франкфурт два раза в неделю 16.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Новая немецкая авиакомпания Condor Airlines начинает работу на авиарынке Грузии с 1 мая, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По данным объединения, они успешно завершили заключительный раунд переговоров с немецкой стороной.Авиакомпания Condor будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси-Франкфурт дважды в неделю. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.По словам директора Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, выход Condor Airlines на рынок авиаперевозок особенно важен для трансатлантических транзитных рейсов.По ее словам, Германия является для Грузии стратегически важным направлением и объединение аэропортов старается добавить еще больше направлений в эту страну."Еще один наш партнер Eurowings летом начинает полеты из Тбилиси в Штутгарт. Из международного аэропорта Кутаиси на данном этапе можно добраться до трех немецких городов: Берлина, Меммингена и Дортмунда. Это означает больше международных посетителей и больше туристов", – отметила Арчуадзе.В Грузии продолжают ремонтировать дорогу к границе с Арменией >>>Авиакомпания Condor была основана в 1955 году. Ее основная база находится в аэропорту Франкфурта. По состоянию на июль 2021 года авиакомпания владеет 50 самолетами Boeing и Airbus. Condor летает в страны Средиземноморья, Азию, Африку, Северную и Южную Америку.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года. Основная часть туристов в январе приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 50,3% въезжающих.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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