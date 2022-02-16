https://sputnik-georgia.ru/20220216/pravitelstvo-gruzii-budet-stroit-v-kredit-predlozhenie-stroitelnym-kompaniyam-264478801.html

Правительство Грузии будет строить в кредит: предложение строительным компаниям

Правительство Грузии будет строить в кредит: предложение строительным компаниям

Планируется строительство жилья для переселенцев, детских садов, полицейского городка и так далее 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T07:01+0400

2022-02-16T07:01+0400

2022-02-16T08:18+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Правительство готово выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после вернуть компаниям деньги в течение трех-пяти лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Правительство Грузии осуществляет строительные проекты по итогам тендеров. Как правило выигрывает строительная компания, готовая построить требуемое за меньшую сумму.По его словам, у правительства в планах множество объектов, строительство которых надо выполнить в кратчайшие сроки."Нам надо построить жилье на полмиллиона квадратных метров для вынужденных переселенцев, мы хотим построить полицейский городок, построить новые здания полиции и отремонтировать старые. Министерство образование должно построить и отремонтировать около 800 школ. Нам надо строить детские сады. Есть свои проекты у министерства обороны, минюста и так далее", – сказал Гарибашвили.В Грузии вводят новые правила для строительных компаний >>По его мнению подобный подход ускорит экономический рост и привлечет больше инвестиций."С одной стороны, с целью ускорения экономического роста, а с другой – для улучшения публичной инфраструктуры правительство Грузии предлагает строительному сектору новую инициативу, целью которой, помимо поддержки отрасли, является увеличение конкуренции по время государственных закупок в процессе строительства коммунальной инфраструктуры", – сказал Гарибашвили.При этом он отметил, что инвестиции, по подсчетам Кабмина, составят от 500 миллионов до миллиарда лари.Позже министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили разъяснил, каким образом будут привлечены инвестиции.По его словам, правительство надеется на успешность подобной инициативы."Мы встречались по этому вопросу с финансовыми институтами, а также с представителями строительного сектора. Также каждое министерство разрабатывает план, о котором мы будем говорить с бизнесом", – сказал Давиташвили.При этом он отметил, что эта инициатива правительства, в случае заинтересованности бизнеса, поможет за 2-3 года решить проблемы с жильем для вынужденных переселенцев, а также улучшит государственную инфраструктуру.По его словам, объявление о закупке по новой системе будет сделано уже в этом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, премьер-министр грузии, строительство