https://sputnik-georgia.ru/20220216/spiski-oppozitsii-kak-novaya-tema-dlya-politicheskikh-raznoglasiy-v-gruzii-264505174.html

Списки оппозиции как новая тема для политических разногласий в Грузии

Списки оппозиции как новая тема для политических разногласий в Грузии

Самая крупная оппозиционная партия Грузии требует восстановить пропорциональные списки, которые были упразднены по ее инициативе 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T19:21+0400

2022-02-16T19:21+0400

2022-02-16T19:54+0400

грузия

новости

парламент грузии

оппозиция

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/10/250061636_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_1303592335164fbba990700be95fc97d.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Требование главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" восстановить упраздненные партийные списки, чтобы оппозиция смогла произвести ротацию в парламенте, стало новым поводом для политических разногласий с правящей партией.После парламентских выборов 2020 года "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Нацдвижение", "Европейская Грузия" и "Лейбористская партия" обвинили власти в фальсификации и внесли в ЦИК заявления об упразднении своих партийных списков. Центризбирком удовлетворил это требование.Для того, чтобы восстановить партийные списки, нужно внести изменения в Избирательный кодекс, так как действующее законодательство подобного не предполагает."Мечта" непоколебимаВ правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" прямо заявили, что никакого восстановления партийных списков не произойдет.По его словам, проблема оппозиции не в партийных списках, а в отказе работать в парламенте, а сейчас у радикальной оппозиции другие цели. После парламентских выборов оппозиционные депутаты несколько раз объявляли длительный бойкот. "Нацдвижение" ограбило мелкие партии – Талаквадзе>>"Сейчас они угрожают созданием (следственной - ред.) комиссии, но пока даже не началось обсуждение вопроса, мы не увидели их мобилизации. У них 49 сторонников, им не хватает одного. Но разве в парламенте у оппозиции не на 11 мандатов больше, чем нужно для создания комиссии", - сказал Талаквадзе.След СаакашвилиПосле лишения сразу трех оппозиционных депутатов мандатов, количество оппонентов власти в парламенте сократилось до 61. Для создания следственной комиссии по расследованию возможных фактов бесчеловечного обращения в тюрьме с основателем "Нацдвижения", экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на чем настаивает партия, необходимо согласие минимум 50 депутатов.Однако идею этой комиссии в парламентской оппозиции поддерживают не все, и, соответственно, "Единое национальное движение" не может собрать необходимые голоса.Если бы партийные списки не упраздняли, то два мандата, потерянные партией "Лело для Грузии", по одному мандату "Европейской Грузии", "Нацдвижения" и "Лейбористской партии" гарантировали бы создание этой комиссии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, парламент грузии, оппозиция, политика