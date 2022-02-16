https://sputnik-georgia.ru/20220216/trudoustroennye-neimuschie-v-gruzii-budut-poluchat-posobiya-chetyre-goda-264502571.html

Трудоустроенные неимущие в Грузии будут получать пособия четыре года

Трудоустроенные неимущие в Грузии будут получать пособия четыре года

В Грузии более 600 тысяч неимущих при населении 3,7 миллиона человек

2022-02-16T17:49+0400

2022-02-16T17:49+0400

2022-02-16T17:49+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

трудоустройство

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Неимущие в случае трудоустройства в рамках госпрограммы продолжат получать пособия и льготы от государства в течение четырех лет, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в передаче "Свободное видение" на Первом канале.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартует 1 марта. На сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч неимущих, более 200 тысяч из которых трудоспособные люди. Некоторые из них работают неофициально, так как боятся потерять государственное пособие.По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, те, кто подключится к госпрограмме трудоустройства, будут ежемесячно получать зарплату, пособия, а также дополнительно 300 лари (около 100 долларов). Речь идет об общественных работах.Кроме того, неимущие смогут повысить квалификацию, приобрести определенные навыки, которые помогут им в будущем интегрироваться в рынок труда.По словам министра, практика трудоустройства неимущих на общественных работах успешно применяется во многих европейских странах уже несколько десятилетий.В правительстве ожидают, что многие участники госпрограммы будут заняты в частном секторе.Власти планируют на первых порах трудоустроить несколько десятков тысяч неимущих.По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь от государства получают 648 176 неимущих (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны. Программа трудоустройства неимущих стартует в Грузии с 1 марта>>Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Уровень безработицы в Грузии 19,5%, согласно данным Национального центра статистики страны на третий квартал 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ираклий гарибашвили, трудоустройство