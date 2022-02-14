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Программа трудоустройства неимущих стартует в Грузии с 1 марта
Программа трудоустройства неимущих стартует в Грузии с 1 марта
Семьи трудоустроенных в рамках госпрограммы в течение четырех лет продолжат получать социальную помощь, заявил премьер 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T17:38+0400
2022-02-14T17:38+0400
2022-02-14T17:38+0400
грузия
новости
общество
леван давиташвили
ираклий гарибашвили
социальная сфера в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Правительство Грузии с 1 марта начинает активную политику по трудоустройству граждан со статусом социально незащищенных лиц, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.В конце ноября прошлого года глава правительства поручил министрам сформировать рабочую группу, которая займется созданием новых рабочих мест для трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц.Из 600 тысяч граждан со статусом социально незащищенных трудоспособны более 200 тысяч."Они абсолютно демотивированы для того, чтобы работать легально. Так что, конечно, мы должны помогать социально незащищенным старикам, детям с ОВЗ, всем, кто в этом нуждается, но трудоспособным людям нужна работа, а не льготы", - сказал Гарибашвили.Новая программа социальной реабилитации утверждена в Грузии – подробности >>Как отметил премьер, трудоустроенность в общественных работах не приведет к прекращению зачисления социальной помощи. В течение четырех лет семья участника программы продолжит получать социальную помощь.На первом этапе Минсельхоз Грузии и другие ведомства мобилизуют до 50 тысяч рабочих мест. В течение года, по словам премьера, планируется трудоустроить до 100 тысяч человек.Как отметил Гарибашвили, те бенефициары, которые захотят участвовать в программе, кроме социальной помощи и заработной платы получат от государства ежемесячно дополнительно 300 лари.Сколько человек в Грузии получают помощь от государства: новая статистика >>В том случае, если трудоспособный гражданин со статусом социально незащищенного лица откажется от предложенных ему вакансий, то спустя год социально-экономическое положение его семьи будет пересмотрено.Если же бенефициар работает неформально, то его должны будут оформить официально. Он также сможет принять участие в программах профессиональной подготовки и переподготовки.Программа не коснется госструктурПо словам Гарибашвили, инициатива предусматривает организацию общественных работ для трудоустройства социально незащищенных трудоспособных граждан.Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что масштабная программа государственной занятости для социально незащищенных слоев населения не предусматривает занятости в государственном секторе.По его словам, эти люди будут интегрированы в общественную деятельность в таких ведомствах, которые отвечают за выполнение той или иной общественной функции, что очень важно.По данным Агентства социального обслуживания за 2020 год, финансовую помощь от государства получают 633 586 неимущих (71 724 семьи), что составляет 17% населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, социальная сфера в грузии
Программа трудоустройства неимущих стартует в Грузии с 1 марта
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Семьи трудоустроенных в рамках госпрограммы в течение четырех лет продолжат получать социальную помощь, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Правительство Грузии с 1 марта начинает активную политику по трудоустройству граждан со статусом социально незащищенных лиц, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
В конце ноября прошлого года глава правительства поручил министрам сформировать рабочую группу, которая займется созданием новых рабочих мест для трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц.
"Я хочу объяснить населению, что означает эта инициатива: наша главная задача — преодолеть бедность и создать рабочие места. Мы прекрасно понимаем, что путь к сокращению бедности прокладывается через создание рабочих мест , поэтому в этом году нам необходимо начать активную политику занятости. Это будет нашей главной заботой", - сказал Гарибашвили.
Из 600 тысяч граждан со статусом социально незащищенных трудоспособны более 200 тысяч.
"Они абсолютно демотивированы для того, чтобы работать легально. Так что, конечно, мы должны помогать социально незащищенным старикам, детям с ОВЗ, всем, кто в этом нуждается, но трудоспособным людям нужна работа, а не льготы", - сказал Гарибашвили.
Как отметил премьер, трудоустроенность в общественных работах не приведет к прекращению зачисления социальной помощи. В течение четырех лет семья участника программы продолжит получать социальную помощь.
"Эта программа доступна для трудоспособных людей, получающих социальные выплаты с 18 лет до пенсионного возраста, не имеющих статуса инвалидности или серьезных проблем со здоровьем", - подчеркнул премьер.
На первом этапе Минсельхоз Грузии и другие ведомства мобилизуют до 50 тысяч рабочих мест. В течение года, по словам премьера, планируется трудоустроить до 100 тысяч человек.
Как отметил Гарибашвили, те бенефициары, которые захотят участвовать в программе, кроме социальной помощи и заработной платы получат от государства ежемесячно дополнительно 300 лари.
В том случае, если трудоспособный гражданин со статусом социально незащищенного лица откажется от предложенных ему вакансий, то спустя год социально-экономическое положение его семьи будет пересмотрено.
Если же бенефициар работает неформально, то его должны будут оформить официально. Он также сможет принять участие в программах профессиональной подготовки и переподготовки.
Программа не коснется госструктур
По словам Гарибашвили, инициатива предусматривает организацию общественных работ для трудоустройства социально незащищенных трудоспособных граждан.
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что масштабная программа государственной занятости для социально незащищенных слоев населения не предусматривает занятости в государственном секторе.
"Инициатива не предусматривает занятости в государственном секторе. Общественные работы – это отдельная категория, которая существует во всех странах, где реализуются подобные проекты. Источником финансирования станет бюджет Минздрава. Следовательно, это точно не связано с ростом занятости в госсекторе и раздуванием штатов или кадров", - сказал Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
По его словам, эти люди будут интегрированы в общественную деятельность в таких ведомствах, которые отвечают за выполнение той или иной общественной функции, что очень важно.
По данным Агентства социального обслуживания за 2020 год, финансовую помощь от государства получают 633 586 неимущих (71 724 семьи), что составляет 17% населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.
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