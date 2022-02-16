https://sputnik-georgia.ru/20220216/zadushila-i-brosila-v-kanalizatsiyu-materi-ubivshey-svoego-rebenka-predyavleno-obvinenie-264509182.html
Задушила и бросила в канализацию: детали громкого убийства в Поти от прокуратуры
Задушила и бросила в канализацию: детали громкого убийства в Поти от прокуратуры
Молодой женщине в случае доказательства вины грозит от трех до пяти лет тюрьмы 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T21:31+0400
2022-02-16T21:31+0400
2022-02-16T21:50+0400
грузия
новости
убийство
новорожденный ребенок
поти
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/68/234096857_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_91f74d4d73943216ee13b47f0b32c347.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Жительнице Поти предъявлено официальное обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.По данным следствия, молодая женщина 10 февраля этого года в городе Поти сначала задушила своего новорожденного ребенка, а после бросила его в канализационную трубу.Мать стояла рядом - рассказ сантехника, нашедшего тело новорожденного в канализации>>Она была задержаны 14 февраля, ей предъявлено обвинение по статье - умышленное убийство матерью новорожденного ребенка, что в случае подтверждения вины предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Прокуратура будет требовать избрания обвиняемой в виде меры пресечения заключения под стражу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/68/234096857_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_725473523ac65d05af9b8a365609efeb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, убийство, новорожденный ребенок, поти, генеральная прокуратура грузии
Задушила и бросила в канализацию: детали громкого убийства в Поти от прокуратуры
21:31 16.02.2022 (обновлено: 21:50 16.02.2022) Подписаться на
Молодой женщине в случае доказательства вины грозит от трех до пяти лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Жительнице Поти предъявлено официальное обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.
По данным следствия, молодая женщина 10 февраля этого года в городе Поти сначала задушила своего новорожденного ребенка, а после бросила его в канализационную трубу.
Она была задержаны 14 февраля, ей предъявлено обвинение по статье - умышленное убийство матерью новорожденного ребенка, что в случае подтверждения вины предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Прокуратура будет требовать избрания обвиняемой в виде меры пресечения заключения под стражу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.