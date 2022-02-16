https://sputnik-georgia.ru/20220216/zadushila-i-brosila-v-kanalizatsiyu-materi-ubivshey-svoego-rebenka-predyavleno-obvinenie-264509182.html

Задушила и бросила в канализацию: детали громкого убийства в Поти от прокуратуры

Задушила и бросила в канализацию: детали громкого убийства в Поти от прокуратуры

Молодой женщине в случае доказательства вины грозит от трех до пяти лет тюрьмы 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T21:31+0400

2022-02-16T21:31+0400

2022-02-16T21:50+0400

грузия

новости

убийство

новорожденный ребенок

поти

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Жительнице Поти предъявлено официальное обвинение в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.По данным следствия, молодая женщина 10 февраля этого года в городе Поти сначала задушила своего новорожденного ребенка, а после бросила его в канализационную трубу.Мать стояла рядом - рассказ сантехника, нашедшего тело новорожденного в канализации>>Она была задержаны 14 февраля, ей предъявлено обвинение по статье - умышленное убийство матерью новорожденного ребенка, что в случае подтверждения вины предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Прокуратура будет требовать избрания обвиняемой в виде меры пресечения заключения под стражу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, убийство, новорожденный ребенок, поти, генеральная прокуратура грузии