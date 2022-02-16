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Жители Грузии протестуют против роста цен
Жители Грузии протестуют против роста цен
Акции против подорожания жизни прошли в Каспи, Самредия и Озургети 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T18:46+0400
2022-02-16T18:46+0400
2022-02-16T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и роста цен на продукты питания прошли сразу в нескольких города Грузии.Акция была организована самой крупной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Активисты и сторонники партии одновременно собрались в городе Каспи (регион Шида Картли), Самтредия (регион Имерети) и Озургети (регион Гурия).Участники акции заявляют, что до выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" давала ложные обещание и обрекла собственный народ на голод и нищету.В Тбилиси протестуют против роста цен>>Протестующие принесли с собой плакаты с надписью - "Грузинская мечта" сделала нас нищими", "Нет подорожанию жизни"."Они обещали сократить тарифы вдвое. А вместо этого они сделали повседневную жизнь невыносимой для народа", - заявил председатель районной организации ЕНД в Каспи Нугзар Нониашивили.В ходе акции протеста произошла словесная перепалка между представителями ЕНД и сторонниками правящей партии, которые заявили, что у "Национального движения" нет морального права проводить такие акции, у них нет поддержки населения.По последним данным Национальной службы статистики, за год подорожали: овощи – на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час, но на населении в прошлом году это не отразилось, так как государство субсидировало разницу между старым и новым тарифом.Кроме того, с 1 июня 2021 года потребительский тариф на газ в Тбилиси вырос с 46,138 тетри до 53,972 тетри за кубометр.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, акция протеста, общество, политика
Жители Грузии протестуют против роста цен
18:46 16.02.2022 (обновлено: 18:49 16.02.2022) Подписаться на
Акции против подорожания жизни прошли в Каспи, Самредия и Озургети
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и роста цен на продукты питания прошли сразу в нескольких города Грузии.
Акция была организована самой крупной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Активисты и сторонники партии одновременно собрались в городе Каспи (регион Шида Картли), Самтредия (регион Имерети) и Озургети (регион Гурия).
Участники акции заявляют, что до выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" давала ложные обещание и обрекла собственный народ на голод и нищету.
Протестующие принесли с собой плакаты с надписью - "Грузинская мечта" сделала нас нищими", "Нет подорожанию жизни".
"Они обещали сократить тарифы вдвое. А вместо этого они сделали повседневную жизнь невыносимой для народа", - заявил председатель районной организации ЕНД в Каспи Нугзар Нониашивили.
В ходе акции протеста произошла словесная перепалка между представителями ЕНД и сторонниками правящей партии, которые заявили, что у "Национального движения" нет морального права проводить такие акции, у них нет поддержки населения.
По последним данным Национальной службы статистики, за год подорожали: овощи – на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%.
Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час, но на населении в прошлом году это не отразилось, так как государство субсидировало разницу между старым и новым тарифом.
Кроме того, с 1 июня 2021 года потребительский тариф на газ в Тбилиси вырос с 46,138 тетри до 53,972 тетри за кубометр.
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