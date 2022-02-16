https://sputnik-georgia.ru/20220216/zhiteli-gruzii-protestuyut-protiv-rosta-tsen-264504348.html

Жители Грузии протестуют против роста цен

Жители Грузии протестуют против роста цен

Акции против подорожания жизни прошли в Каспи, Самредия и Озургети 16.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-16T18:46+0400

2022-02-16T18:46+0400

2022-02-16T18:49+0400

грузия

новости

акция протеста

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262226508_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_91127b3cccaaecc5ffc4cc2c9ec97f6e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и роста цен на продукты питания прошли сразу в нескольких города Грузии.Акция была организована самой крупной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Активисты и сторонники партии одновременно собрались в городе Каспи (регион Шида Картли), Самтредия (регион Имерети) и Озургети (регион Гурия).Участники акции заявляют, что до выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" давала ложные обещание и обрекла собственный народ на голод и нищету.В Тбилиси протестуют против роста цен>>Протестующие принесли с собой плакаты с надписью - "Грузинская мечта" сделала нас нищими", "Нет подорожанию жизни"."Они обещали сократить тарифы вдвое. А вместо этого они сделали повседневную жизнь невыносимой для народа", - заявил председатель районной организации ЕНД в Каспи Нугзар Нониашивили.В ходе акции протеста произошла словесная перепалка между представителями ЕНД и сторонниками правящей партии, которые заявили, что у "Национального движения" нет морального права проводить такие акции, у них нет поддержки населения.По последним данным Национальной службы статистики, за год подорожали: овощи – на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час, но на населении в прошлом году это не отразилось, так как государство субсидировало разницу между старым и новым тарифом.Кроме того, с 1 июня 2021 года потребительский тариф на газ в Тбилиси вырос с 46,138 тетри до 53,972 тетри за кубометр.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, акция протеста, общество, политика