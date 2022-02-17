https://sputnik-georgia.ru/20220217/berlinale-2022-kto-poluchil-nagrady-264528703.html

Берлинале 2022: кто получил награды?

Берлинале 2022: кто получил награды?

В этом году впервые актерские номинации не были определены гендером: жюри вручило статуэтки, не разделяя их на "мужскую" и "женскую" категории 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T16:09+0400

2022-02-17T16:09+0400

2022-02-17T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Главный приз 72-го Берлинского международного кинофестиваля — "Золотой медведь" — как лучший полнометражный фильм в 2022 году взял фильм испанского режиссера Карлы Симон "Алькаррас". Итоги Берлинале 2022 подвели накануне в Германии. Смотр проходил в оффлайн-формате, но с соблюдением коронавирусных ограничений. В этом году жюри Основного конкурса возглавлял М. Найт Шьямалан. В него также входили Рюсукэ Хамагути, Конни Нильсен и другие. В этой категории участвовали 18 картин производства 15-ти стран.В номинации "Лучший режиссер" выиграла француженка Клер Дени - ее отметили за фильм "По обе стороны лезвия" с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном. Российский режиссер Анастасия Вебер получила приз за картину "Trap" ("Ловушка") в категории "лучший короткометражный фильм".Грузия на Берлинале: какие фильмы покажут на Берлинском международном кинофестивале? >>>К слову, в 2022 году впервые актерские номинации не определили гендером: жюри вручило призы, не разделяя их на "мужскую" и "женскую" категории. Сильнейшей признали актрису Мельтем Каптан за роль в драме "Рабийе Курназ против Джорджа Буша" режиссера Андреаса Дрезена. Эту же киноленту наградили за сценарий.Победители Берлинале объявлены, но кинофестиваль продолжается. Показы конкурсных фильмов в немецкой столице продлятся до 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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берлинский международный кинофестиваль, новости, мировая культура, берлин, германия, кино, шоу-бизнес