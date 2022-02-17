https://sputnik-georgia.ru/20220217/berlinale-2022-kto-poluchil-nagrady-264528703.html
Берлинале 2022: кто получил награды?
Берлинале 2022: кто получил награды?
В этом году впервые актерские номинации не были определены гендером: жюри вручило статуэтки, не разделяя их на "мужскую" и "женскую" категории 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T16:09+0400
2022-02-17T16:09+0400
2022-02-17T16:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
берлинский международный кинофестиваль
новости
мировая культура
берлин
германия
кино
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23886/64/238866452_0:14:3321:1882_1920x0_80_0_0_088ec165fe049db006bc6490259d0ff4.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Главный приз 72-го Берлинского международного кинофестиваля — "Золотой медведь" — как лучший полнометражный фильм в 2022 году взял фильм испанского режиссера Карлы Симон "Алькаррас". Итоги Берлинале 2022 подвели накануне в Германии. Смотр проходил в оффлайн-формате, но с соблюдением коронавирусных ограничений. В этом году жюри Основного конкурса возглавлял М. Найт Шьямалан. В него также входили Рюсукэ Хамагути, Конни Нильсен и другие. В этой категории участвовали 18 картин производства 15-ти стран.В номинации "Лучший режиссер" выиграла француженка Клер Дени - ее отметили за фильм "По обе стороны лезвия" с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном. Российский режиссер Анастасия Вебер получила приз за картину "Trap" ("Ловушка") в категории "лучший короткометражный фильм".Грузия на Берлинале: какие фильмы покажут на Берлинском международном кинофестивале? >>>К слову, в 2022 году впервые актерские номинации не определили гендером: жюри вручило призы, не разделяя их на "мужскую" и "женскую" категории. Сильнейшей признали актрису Мельтем Каптан за роль в драме "Рабийе Курназ против Джорджа Буша" режиссера Андреаса Дрезена. Эту же киноленту наградили за сценарий.Победители Берлинале объявлены, но кинофестиваль продолжается. Показы конкурсных фильмов в немецкой столице продлятся до 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
берлин
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23886/64/238866452_397:0:2925:1896_1920x0_80_0_0_46a6f0da350f3d48d453206318f082f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
берлинский международный кинофестиваль, новости, мировая культура, берлин, германия, кино, шоу-бизнес
Берлинале 2022: кто получил награды?
Подписаться на
В этом году впервые актерские номинации не были определены гендером: жюри вручило статуэтки, не разделяя их на "мужскую" и "женскую" категории
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Главный приз 72-го Берлинского международного кинофестиваля — "Золотой медведь" — как лучший полнометражный фильм в 2022 году взял фильм испанского режиссера Карлы Симон "Алькаррас".
Итоги Берлинале 2022 подвели накануне в Германии. Смотр проходил в оффлайн-формате, но с соблюдением коронавирусных ограничений.
В этом году жюри Основного конкурса возглавлял М. Найт Шьямалан. В него также входили Рюсукэ Хамагути, Конни Нильсен и другие. В этой категории участвовали 18 картин производства 15-ти стран.
"Серебряного медведя" получила картина "Фильм писателя" южнокорейского режиссера Хон Сан Су. Испаноязычный фильм "Одеяние из драгоценных камней" Наталии Лопез получил Приз жюри, а за Выдающийся художественный вклад отметили франко-камбоджийский анимационный фильм "Все будет хорошо".
В номинации "Лучший режиссер" выиграла француженка Клер Дени - ее отметили за фильм "По обе стороны лезвия" с Жюльет Бинош и Венсаном Линдоном. Российский режиссер Анастасия Вебер получила приз за картину "Trap" ("Ловушка") в категории "лучший короткометражный фильм".
К слову, в 2022 году впервые актерские номинации не определили гендером: жюри вручило призы, не разделяя их на "мужскую" и "женскую" категории. Сильнейшей признали актрису Мельтем Каптан за роль в драме "Рабийе Курназ против Джорджа Буша" режиссера Андреаса Дрезена. Эту же киноленту наградили за сценарий.
Победители Берлинале объявлены, но кинофестиваль продолжается. Показы конкурсных фильмов в немецкой столице продлятся до 20 февраля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.