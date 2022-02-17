https://sputnik-georgia.ru/20220217/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-15-644-264512667.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 15 644

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 15 644

За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 24 110 пациентов, а с начала пандемии – 1 324 172 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T10:54+0400

2022-02-17T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 15 644. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 511 800 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 24 110 человек, с начала пандемии – 1 324 172. Скончались 15 729.Врач рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды без ПЦР>>За сутки сделано 52 912 тестов, в том числе 2 295 на антиген и 20 617 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 29,57%, за последние 14 дней –32,01%, за последние семь дней – 30,99%.К этому времени в Грузии сделано 2 787 627 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 257.В карантине в данное время находятся 16 человек, в стационарах – 5 876, в ковид-гостиницах – 1 126.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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