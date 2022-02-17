https://sputnik-georgia.ru/20220217/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-17-fevralya-264518878.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 февраля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 февраля
В клиниках Грузии к этому времени 1 259 тяжелых ковид-пациентов, 296 человек подключены к аппарату искусственного дыхания 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T12:44+0400
2022-02-17T12:44+0400
2022-02-17T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Наибольшее число инфицированных (15 644 новых случаев коронавируса) в стране за последние сутки зафиксировано в Тбилиси – 7 574, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 2 342, Аджария - 1 109, Шида Картли – 946, Самегрело - Земо Сванети – 914, Кахети – 866, Квемо Картли – 865, Гурия – 447, Мцхета-Мтианети – 334, Самцхе-Джавахети – 174, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 73.В стране за последние сутки сделано 52 912 тестов на коронавирус, 32 295 – на антиген и 20 617 – ПЦР-тестов.Пандемия коронавируса скоро закончится: прогнозы ученых>>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 511 800 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 24 110 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 324 172 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 46 пациентов, а с начала пандемии – 15 729.На данный момент в Грузии 171 873 активных случая, из них 5 876 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 259 пациентов тяжелое, из них 296 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 126 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 164 871 инфицированный пациент проходит курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 16 человек.Показатель положительности по данным на 16 февраля составляет 29,57%, за две недели – 32,01%, за семь дней – 30,99%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, статистика, общество
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 февраля
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В клиниках Грузии к этому времени 1 259 тяжелых ковид-пациентов, 296 человек подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik.
Наибольшее число инфицированных (15 644 новых случаев коронавируса) в стране за последние сутки зафиксировано в Тбилиси – 7 574, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 2 342, Аджария - 1 109, Шида Картли – 946, Самегрело - Земо Сванети – 914, Кахети – 866, Квемо Картли – 865, Гурия – 447, Мцхета-Мтианети – 334, Самцхе-Джавахети – 174, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 73.
В стране за последние сутки сделано 52 912 тестов на коронавирус, 32 295 – на антиген и 20 617 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 511 800 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 24 110 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 324 172 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 46 пациентов, а с начала пандемии – 15 729.
На данный момент в Грузии 171 873 активных случая, из них 5 876 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 259 пациентов тяжелое, из них 296 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 126 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 164 871 инфицированный пациент проходит курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 16 человек.
Показатель положительности по данным на 16 февраля составляет 29,57%, за две недели – 32,01%, за семь дней – 30,99%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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