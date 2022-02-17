https://sputnik-georgia.ru/20220217/figuristka-iz-gruzii-zanyala-11-mesto-na-olimpiade-v-pekine---video-264538717.html

Фигуристка из Грузии заняла 11 место на Олимпиаде в Пекине - видео

Фигуристка из Грузии заняла 11 место на Олимпиаде в Пекине - видео

Отдохну пару денечков, а потом буду готовиться к чемпионату мира, заявила фигуристка 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T19:49+0400

2022-02-17T19:49+0400

2022-02-17T19:58+0400

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фигурное катание

олимпийские игры в пекине

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ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Анастасия Губанова, представляющая Грузию на Олимпиаде в Пекине, заняла итоговое 11 место в индивидуальных соревнованиях среди женщин.Произвольную программу Губановой судьи оценили в 135.58 балла (70.06 за технические элементы + 65.52 за программные компоненты), что в сумме с оценками за короткую программу (65.40) позволило фигуристке набрать 200.98 балла. Этот результат стал для Губановой лучшим в карьере.При этом Губанова не смогла превзойти лучший результат Грузии на ОИ в этом виде программы. На Олимпийских играх в Турине (2006) Элене Гедеванишвили заняла 10 место.После соревнований Губанова прокомментировала свое выступление на ОИ:Отдельно Губанова поблагодарила федерацию фигурного катания Грузии:"Хотя я очень люблю Россию, тут я оказалась благодаря очень дружной и сплоченной федерации и команде Грузии. Я благодарна им за то, что они для нас делают", - сказала Губанова.Россиянка Щербакова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании >>Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала россиянка Анна Щербакова (255.95). Серебро также у представительницы России – Александры Трусовой (251.73). Примечательно что обе спортсменки являются воспитанницами Этери Тутберидзе. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (233.13).Завтра, 18 февраля, в борьбу за медали вступят спортивные пары. В этих соревнованиях Грузию представляют Карина Сафина и Лука Берулава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, анна щербакова, анастасия губанова, фигурное катание, олимпийские игры в пекине