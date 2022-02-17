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Фигуристка из Грузии заняла 11 место на Олимпиаде в Пекине - видео
Фигуристка из Грузии заняла 11 место на Олимпиаде в Пекине - видео
Отдохну пару денечков, а потом буду готовиться к чемпионату мира, заявила фигуристка 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T19:49+0400
2022-02-17T19:49+0400
2022-02-17T19:58+0400
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анна щербакова
анастасия губанова
фигурное катание
олимпийские игры в пекине
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ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Анастасия Губанова, представляющая Грузию на Олимпиаде в Пекине, заняла итоговое 11 место в индивидуальных соревнованиях среди женщин.Произвольную программу Губановой судьи оценили в 135.58 балла (70.06 за технические элементы + 65.52 за программные компоненты), что в сумме с оценками за короткую программу (65.40) позволило фигуристке набрать 200.98 балла. Этот результат стал для Губановой лучшим в карьере.При этом Губанова не смогла превзойти лучший результат Грузии на ОИ в этом виде программы. На Олимпийских играх в Турине (2006) Элене Гедеванишвили заняла 10 место.После соревнований Губанова прокомментировала свое выступление на ОИ:Отдельно Губанова поблагодарила федерацию фигурного катания Грузии:"Хотя я очень люблю Россию, тут я оказалась благодаря очень дружной и сплоченной федерации и команде Грузии. Я благодарна им за то, что они для нас делают", - сказала Губанова.Россиянка Щербакова стала олимпийской чемпионкой в фигурном катании >>Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала россиянка Анна Щербакова (255.95). Серебро также у представительницы России – Александры Трусовой (251.73). Примечательно что обе спортсменки являются воспитанницами Этери Тутберидзе. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (233.13).Завтра, 18 февраля, в борьбу за медали вступят спортивные пары. В этих соревнованиях Грузию представляют Карина Сафина и Лука Берулава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, анна щербакова, анастасия губанова, фигурное катание, олимпийские игры в пекине
Фигуристка из Грузии заняла 11 место на Олимпиаде в Пекине - видео
19:49 17.02.2022 (обновлено: 19:58 17.02.2022) Подписаться на
Отдохну пару денечков, а потом буду готовиться к чемпионату мира, заявила фигуристка
ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Анастасия Губанова, представляющая Грузию на Олимпиаде в Пекине, заняла итоговое 11 место в индивидуальных соревнованиях среди женщин.
Произвольную программу Губановой судьи оценили в 135.58 балла (70.06 за технические элементы + 65.52 за программные компоненты), что в сумме с оценками за короткую программу (65.40) позволило фигуристке набрать 200.98 балла. Этот результат стал для Губановой лучшим в карьере.
При этом Губанова не смогла превзойти лучший результат Грузии на ОИ в этом виде программы. На Олимпийских играх в Турине (2006) Элене Гедеванишвили заняла 10 место.
После соревнований Губанова прокомментировала свое выступление на ОИ:
"Этот прокат я посвятила маме за все труды, вложенные в меня в течение жизни. Рада, что все получилось. В конце расплакалась – это просто эмоции. Олимпиада для меня очень успешная. Сейчас отдохну пару денечков, а потом буду готовиться к чемпионату мира", - приводит слова фигуристки издание "Спорт-Экспресс"
.
Отдельно Губанова поблагодарила федерацию фигурного катания Грузии:
"Хотя я очень люблю Россию, тут я оказалась благодаря очень дружной и сплоченной федерации и команде Грузии. Я благодарна им за то, что они для нас делают", - сказала Губанова.
Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала россиянка Анна Щербакова (255.95). Серебро также у представительницы России – Александры Трусовой (251.73). Примечательно что обе спортсменки являются воспитанницами Этери Тутберидзе. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (233.13).
Завтра, 18 февраля, в борьбу за медали вступят спортивные пары. В этих соревнованиях Грузию представляют Карина Сафина и Лука Берулава.
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