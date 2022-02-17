https://sputnik-georgia.ru/20220217/gotovte-salfetki-devushka-pokazala-trogatelnuyu-reaktsiyu-koshki-na-ee-ukhod-iz-doma--video-264487279.html
Готовьте салфетки: девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео
Готовьте салфетки: девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео
В комментариях советуют сразу приготовить салфетки, потому что эмоции при просмотре сдержать не получится 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T06:30+0400
2022-02-17T06:30+0400
2022-02-17T06:30+0400
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Как рассказала автор, она подобрала питомца с улицы. Наверное, именно поэтому кошка очень не любит оставаться дома одна. Каждый раз, когда девушка уходит на работу или по делам, пушистая выскакивает в открытую дверь вслед за ней. Поэтому хозяйке приходится хорошо постараться, чтобы выйти одной. Кошка же, когда понимает, что девушка ушла, начинает несколько минут плакать.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , вирусные видео, смешные видео, видео с животными, кошки
Готовьте салфетки: девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео
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В комментариях советуют сразу приготовить салфетки, потому что эмоции при просмотре сдержать не получится
Как рассказала автор, она подобрала питомца с улицы. Наверное, именно поэтому кошка очень не любит оставаться дома одна. Каждый раз, когда девушка уходит на работу или по делам, пушистая выскакивает в открытую дверь вслед за ней. Поэтому хозяйке приходится хорошо постараться, чтобы выйти одной. Кошка же, когда понимает, что девушка ушла, начинает несколько минут плакать.
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