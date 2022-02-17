https://sputnik-georgia.ru/20220217/gotovte-salfetki-devushka-pokazala-trogatelnuyu-reaktsiyu-koshki-na-ee-ukhod-iz-doma--video-264487279.html

Готовьте салфетки: девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео

Готовьте салфетки: девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео

В комментариях советуют сразу приготовить салфетки, потому что эмоции при просмотре сдержать не получится 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T06:30+0400

2022-02-17T06:30+0400

2022-02-17T06:30+0400

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Как рассказала автор, она подобрала питомца с улицы. Наверное, именно поэтому кошка очень не любит оставаться дома одна. Каждый раз, когда девушка уходит на работу или по делам, пушистая выскакивает в открытую дверь вслед за ней. Поэтому хозяйке приходится хорошо постараться, чтобы выйти одной. Кошка же, когда понимает, что девушка ушла, начинает несколько минут плакать.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , вирусные видео, смешные видео, видео с животными, кошки