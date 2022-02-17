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https://sputnik-georgia.ru/20220217/gotovte-salfetki-devushka-pokazala-trogatelnuyu-reaktsiyu-koshki-na-ee-ukhod-iz-doma--video-264487279.html
Готовьте салфетки: девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео
Готовьте салфетки: девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео
В комментариях советуют сразу приготовить салфетки, потому что эмоции при просмотре сдержать не получится 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T06:30+0400
2022-02-17T06:30+0400
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Как рассказала автор, она подобрала питомца с улицы. Наверное, именно поэтому кошка очень не любит оставаться дома одна. Каждый раз, когда девушка уходит на работу или по делам, пушистая выскакивает в открытую дверь вслед за ней. Поэтому хозяйке приходится хорошо постараться, чтобы выйти одной. Кошка же, когда понимает, что девушка ушла, начинает несколько минут плакать.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , вирусные видео, смешные видео, видео с животными, кошки

Готовьте салфетки: девушка показала трогательную реакцию кошки на ее уход из дома – видео

06:30 17.02.2022
© TikTok / chapeuaДевушка показала реакцию кошки на ее уход из дома и растрогала Сеть – видео
Девушка показала реакцию кошки на ее уход из дома и растрогала Сеть – видео - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
© TikTok / chapeua
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В комментариях советуют сразу приготовить салфетки, потому что эмоции при просмотре сдержать не получится
Как рассказала автор, она подобрала питомца с улицы. Наверное, именно поэтому кошка очень не любит оставаться дома одна. Каждый раз, когда девушка уходит на работу или по делам, пушистая выскакивает в открытую дверь вслед за ней. Поэтому хозяйке приходится хорошо постараться, чтобы выйти одной. Кошка же, когда понимает, что девушка ушла, начинает несколько минут плакать.
@kotobanditka Сняла реакцию кошки на мой уход. Я В ШОКЕ!😭😭😭 #реакция #реакциякошки #кот #хочуврек #топы #animal #pets ♬ оригинальный звук - Котобандитка Шляпка
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