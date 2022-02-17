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Грузинский теннисист вышел в полуфинал на турнире в Дохе

Грузинский теннисист вышел в полуфинал на турнире в Дохе

За выход в финал грузинский теннисист сыграет с французом Артуром Риндеркнехом (61) 17.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге в АТР) вышел в полуфинал турнира из серии АТР-250 в Дохе (Катар), действующим победителем которого он является.В ¼ финала Басилашвили в очень непростом матче обыграл Мартона Фучовича (36) из Венгрии в трех сетах – 1:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась два часа и 15 минут.Из счета первой партии видно, что борьбы в ней не было. Грузин дважды проиграл свою подачу, и Фучович легко взял сет 6:1. Во втором сете соперники показали равный теннис, и судьбу партии решил единственный брейк, который Басилашвили сделал в шестом гейме.Сильнейший теннисист Грузии завершил свое выступление на Australian Open >>Третий сет получился самым "валидольным". Сначала Фучович повел с брейком 3:0, но Басилашвили сумел собраться и в пятом гейме сделал обратный брейк. При счете 5:5 венгр снова дрогнул, отдав свою подачу грузину. Добытое преимущество Басилашвили уже не упустил и оформил выход в полуфинал турнира.За выход в финал наш теннисист сыграет с французом Артуром Риндеркнехом (61), который в двух партиях (6:4, 6:4) обыграл Дениса Шаповалова из Канады.В прошлом году Басилашвили победил в Дохе, обыграв в финале испанца Роберто Баутиста Агута в двух сетах 7:6, 6:2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, грузинские теннисисты на международных турнирах, теннис, николоз басилашвили