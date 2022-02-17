https://sputnik-georgia.ru/20220217/kobakhidze-nazval-neobektivnoy-kritiku-posla-es-v-gruzii-264515169.html
Кобахидзе назвал необъективной критику посла ЕС в Грузии
Кобахидзе назвал необъективной критику посла ЕС в Грузии
Карл Харцель считает "ущербными для политической инклюзивности и демократического плюрализма" последние решения парламента Грузии 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T11:11+0400
2022-02-17T11:11+0400
2022-02-17T11:14+0400
грузия
новости
парламент грузии
ираклий кобахидзе
политика
карл харцель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625575_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5e6bf9ca4dfca56438bf86f756e3e507.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал заявление посла ЕС в Грузии Карла Харцеля о последних решениях правящей партии несправедливым и необъективным.Глава миссии ЕС в Тбилиси Карл Харцель накануне назвал лишение трех оппозиционных депутатов полномочий и спешное упразднение Службы госинспектора "ущербными для политической инклюзивности и демократического плюрализма".Грузия снова может лишиться денег ЕС из-за судей>>Во вторник парламент Грузии проголосовал за лишение депутатских мандатов одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили и лидера партии "Дроа" Элене Хоштария.В этот же день парламент также утвердил глав Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных, которые были созданы на базе расформированной Службы госинспектора Грузии.Службу по защите персональных данных возглавит профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили.Что касается поста главы Специальной следственной службы, то его, по решению депутатов, занял начальник департамента Генпрокуратуры Карло Кацитадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625575_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_b43370ede3818f8b10cf0bb1b610bd78.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, парламент грузии, ираклий кобахидзе, политика, карл харцель
Кобахидзе назвал необъективной критику посла ЕС в Грузии
11:11 17.02.2022 (обновлено: 11:14 17.02.2022) Подписаться на
Карл Харцель считает "ущербными для политической инклюзивности и демократического плюрализма" последние решения парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал заявление посла ЕС в Грузии Карла Харцеля о последних решениях правящей партии несправедливым и необъективным.
Глава миссии ЕС в Тбилиси Карл Харцель накануне назвал лишение трех оппозиционных депутатов полномочий и спешное упразднение Службы госинспектора "ущербными для политической инклюзивности и демократического плюрализма".
"Ни одно из них не является справедливым и объективным. Именно поэтому нам это не интересно. Для нас была бы интересна любая объективная оценка, в том числе и критическая. Когда нет справедливости и объективности, мы уделяем таким заявлениям меньше внимания", – сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Палитраньюс".
Во вторник парламент Грузии проголосовал за лишение депутатских мандатов одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили и лидера партии "Дроа" Элене Хоштария.
В этот же день парламент также утвердил глав Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных, которые были созданы на базе расформированной Службы госинспектора Грузии.
Службу по защите персональных данных возглавит профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили.
Что касается поста главы Специальной следственной службы, то его, по решению депутатов, занял начальник департамента Генпрокуратуры Карло Кацитадзе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.