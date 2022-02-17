https://sputnik-georgia.ru/20220217/kobakhidze-nazval-neobektivnoy-kritiku-posla-es-v-gruzii-264515169.html

Кобахидзе назвал необъективной критику посла ЕС в Грузии

Кобахидзе назвал необъективной критику посла ЕС в Грузии

Карл Харцель считает "ущербными для политической инклюзивности и демократического плюрализма" последние решения парламента Грузии 17.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал заявление посла ЕС в Грузии Карла Харцеля о последних решениях правящей партии несправедливым и необъективным.Глава миссии ЕС в Тбилиси Карл Харцель накануне назвал лишение трех оппозиционных депутатов полномочий и спешное упразднение Службы госинспектора "ущербными для политической инклюзивности и демократического плюрализма".Грузия снова может лишиться денег ЕС из-за судей>>Во вторник парламент Грузии проголосовал за лишение депутатских мандатов одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили и лидера партии "Дроа" Элене Хоштария.В этот же день парламент также утвердил глав Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных, которые были созданы на базе расформированной Службы госинспектора Грузии.Службу по защите персональных данных возглавит профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили.Что касается поста главы Специальной следственной службы, то его, по решению депутатов, занял начальник департамента Генпрокуратуры Карло Кацитадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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