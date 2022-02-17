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https://sputnik-georgia.ru/20220217/malyshka-ukrala-u-sobaki-lakomstvo-i-neveroyatna-rada-pobegu--smeshnoe-video-264511258.html
Малышка украла у собаки лакомство и невероятна рада побегу – смешное видео
Малышка украла у собаки лакомство и невероятна рада побегу – смешное видео
Для нее это забавная игра, а голодный песик изо всех сил пытается вернуть себе свое лакомство. Но в итоге они оба счастливы 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T06:20+0400
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собака
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На кадрах видно, как малышка быстрым шагом идет по комнате с соской во рту и палочкой в руках. Эта палочка – лакомство маленького песика, которому не суждено было насладиться вкусняшкой. Как рассказала мама девочки, для ее ребенка кража еды собаки и последующие догонялки – любимая игра. И по ее эмоциям хорошо видно, что она действительно очень счастлива.Смотрите на видео также:
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собака

Малышка украла у собаки лакомство и невероятна рада побегу – смешное видео

06:20 17.02.2022
© TikTok / jzn730Малышка украла у собаки лакомство и невероятна рада побегу – смешное видео
Малышка украла у собаки лакомство и невероятна рада побегу – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2022
© TikTok / jzn730
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Для нее это забавная игра, а голодный песик изо всех сил пытается вернуть себе свое лакомство. Но в итоге они оба счастливы
@jzn730 Her favorite game: come chase me and get your bone #babiesoftiktok #dog #baby #dogsandbabies #firstvideoontiktok ♬ original sound - Jennifer Nanni
На кадрах видно, как малышка быстрым шагом идет по комнате с соской во рту и палочкой в руках. Эта палочка – лакомство маленького песика, которому не суждено было насладиться вкусняшкой. Как рассказала мама девочки, для ее ребенка кража еды собаки и последующие догонялки – любимая игра. И по ее эмоциям хорошо видно, что она действительно очень счастлива.
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