https://sputnik-georgia.ru/20220217/novye-funktsii-windows-11-chto-izvestno-ob-optsiyakh-sistemy-264527283.html

Новые функции Windows 11: что известно об опциях системы?

Новые функции Windows 11: что известно об опциях системы?

Важным нововведением стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T14:57+0400

2022-02-17T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Новые функции, о которых не было заявлено официально, появятся в операционной системе Windows 11. Эти характеристики появились в предварительной сборке под номером 22557 – она стала доступна участникам программы Insider.Что касается других нововведений, то в инсайдерской версии Windows 11 зафиксированы папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений". Также известно, что в настройки Windows добавили рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач претерпел небольшой редизайн.Microsoft стала крупнейшей компанией мира, обойдя Apple >>>Microsoft ранее анонсировала выход первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшем будущем. В числе новых возможностей установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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