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Новые функции Windows 11: что известно об опциях системы?
Новые функции Windows 11: что известно об опциях системы?
Важным нововведением стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T14:57+0400
2022-02-17T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Новые функции, о которых не было заявлено официально, появятся в операционной системе Windows 11. Эти характеристики появились в предварительной сборке под номером 22557 – она стала доступна участникам программы Insider.Что касается других нововведений, то в инсайдерской версии Windows 11 зафиксированы папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений". Также известно, что в настройки Windows добавили рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач претерпел небольшой редизайн.Microsoft стала крупнейшей компанией мира, обойдя Apple >>>Microsoft ранее анонсировала выход первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшем будущем. В числе новых возможностей установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
технологии, новости, в мире, apple, microsoft, экономика
Новые функции Windows 11: что известно об опциях системы?
14:57 17.02.2022 (обновлено: 15:06 17.02.2022) Подписаться на
Важным нововведением стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik.
Новые функции, о которых не было заявлено официально, появятся в операционной системе Windows 11. Эти характеристики появились в предварительной сборке под номером 22557 – она стала доступна
участникам программы Insider.
Инсайдеры утверждают: одним из ключевых нововведений, выпущенных после жалоб пользователей, стала возможность перетаскивания файлов и иконок программ на панель задач. Востребованная опция в предыдущих версиях Windows была первоначально удалена из Windows 11.
Что касается других нововведений, то в инсайдерской версии Windows 11 зафиксированы папки с иконками и программами в "Пуске", бессрочный режим "Не беспокоить", новые жесты для сенсорных экранов для управления "Пуском" и "Центром уведомлений".
Также известно, что в настройки Windows добавили рекомендации по энергосбережению, а диспетчер задач претерпел небольшой редизайн.
Microsoft ранее анонсировала выход первого накопительного обновления Windows 11, которое станет доступно всем пользователям в ближайшем будущем. В числе новых возможностей установка Android-приложений и встроенная программа Media Player.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.