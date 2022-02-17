https://sputnik-georgia.ru/20220217/obrazovanie-i-koronavirus-vesennie-kanikuly-v-gruzii-nachnutsya-v-svoe-vremya-264508640.html

Образование и коронавирус: весенние каникулы в Грузии начнутся в свое время

Образование и коронавирус: весенние каникулы в Грузии начнутся в свое время

Минобразования Грузии утверждает, что в школах соблюдаются все меры безопасности по предотвращению распространения коронавируса 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T09:01+0400

2022-02-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Весенние каникулы в школах Грузии переноситься не будут и начнутся в срок, как это предусмотрено учебным планом, говорится в сообщении Минобразования Грузии.В Грузии суточный показатель инфицирования коронавирусом все еще остается высоким и колеблется от 15 до 20 тысяч, из-за чего среди родителей пошли слухи о возможном переносе весенних каникул на более ранний срок.Коронавирус в учебных заведениях Грузии: сколько школ перешли на дистанционку>>По данным Минобразования, все меры по безопасности в грузинских школах соблюдены.В целях обеспечения более безопасной учебной среды в школах, учителя, которые перенесли коронавирус или вакцинированы обеими дозами, проходят ПЦР-тестирование на коронавирус раз в две недели, а учителя, вакцинированные одной дозой или не вакцинированные, – один раз в неделю быстрым тестом на антиген.За последние семь дней коронавирус подтвержден у 6,5% учителей и 2,5% учащихся. Из 2 085 государственных и 217 частных школ, на дистанционное обучение перешли 732.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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