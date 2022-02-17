https://sputnik-georgia.ru/20220217/obvinyaemuyu-v-ubiystve-novorozhdennogo-zhitelnitsu-poti-otpravili-pod-strazhu-264521093.html

Обвиняемую в убийстве новорожденного жительницу Поти отправили под стражу

Обвиняемую в убийстве новорожденного жительницу Поти отправили под стражу

Защита ходатайствовала об освобождении 34-летней женщины под залог, но суд отказал ей в этом 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Жительнице Поти, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка, Потийский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу, отказав защите в освобождении под залог.По данным следствия, молодая женщина 10 февраля сначала задушила ребенка, а после бросила его в канализационную трубу. Она была задержана 14 февраля по обвинению в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Ей грозит от трех до пяти лет тюрьмы.По ее словам, подсудимая частично признает свою вину.Задушила и бросила в канализацию: детали громкого убийства в Поти от прокуратуры>>Процесс по делу в Потийском городской суде назначен на апрель.Тело новорожденного ребенка в канализации вечером 14 февраля обнаружил сантехник Дато Конджария, вызванный жильцами дома. Об этом на второй день он рассказал журналистам.По словам Конджария, его вызвала именно эта семья и попросила устранить засор.Пока он работал, там же в подвале находилась мать новорожденного. Когда он разобрал трубу и увидел мертвого ребенка, женщина начала кричать, что кто-то его туда бросил.Конджария также рассказал, что женщина позвонила мужу и позвала его. Тот спустился в подвал, а потом вызвал полицию.Официальное обвинение 34-летней женщине было предъявлено накануне.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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