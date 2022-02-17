https://sputnik-georgia.ru/20220217/oppozitsiya-obvinila-gruzinskuyu-mechtu-v-repressiyakh-264530997.html

Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в репрессиях

Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в репрессиях

Тема досрочного прекращения полномочий парламентом Грузии депутата от оппозиции не теряет актуальности 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Досрочное прекращение депутатских полномочий одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе - яркий пример политических репрессий, заявила председатель фракции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве" парламента Грузии Хатия Деканоидзе.Джапаридзе был лишен депутатских полномочий в связи с вынесенным ему приговором суда. По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, если бы Джапаридзе раскаялся в содеянном, решение партии с большой вероятностью было бы иным. По его словам, с правовой точки зрения все было сделано правильно. Кобахидзе назвал необъективной критику посла ЕС в Грузии>>В ответ на это председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что прекращение полномочий имеет два измерения – правовое и политическое, и парламент принял политическое решение на правовой основе.Джапаридзе лишился мандата из-за судебного приговора, который признал его и его партнера по партии Мамуку Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года. Оба были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Дело касается транзакций TBC-банка, учредителями которого являются Джапаридзе и Хазарадзе.Джапаридзе, лишившись мандата парламентария, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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