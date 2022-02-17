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Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в репрессиях
Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в репрессиях
Тема досрочного прекращения полномочий парламентом Грузии депутата от оппозиции не теряет актуальности 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T17:14+0400
2022-02-17T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Досрочное прекращение депутатских полномочий одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе - яркий пример политических репрессий, заявила председатель фракции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве" парламента Грузии Хатия Деканоидзе.Джапаридзе был лишен депутатских полномочий в связи с вынесенным ему приговором суда. По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, если бы Джапаридзе раскаялся в содеянном, решение партии с большой вероятностью было бы иным. По его словам, с правовой точки зрения все было сделано правильно. Кобахидзе назвал необъективной критику посла ЕС в Грузии>>В ответ на это председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что прекращение полномочий имеет два измерения – правовое и политическое, и парламент принял политическое решение на правовой основе.Джапаридзе лишился мандата из-за судебного приговора, который признал его и его партнера по партии Мамуку Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года. Оба были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Дело касается транзакций TBC-банка, учредителями которого являются Джапаридзе и Хазарадзе.Джапаридзе, лишившись мандата парламентария, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в репрессиях
17:14 17.02.2022 (обновлено: 17:24 17.02.2022) Подписаться на
Тема досрочного прекращения полномочий парламентом Грузии депутата от оппозиции не теряет актуальности
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Досрочное прекращение депутатских полномочий одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе - яркий пример политических репрессий, заявила председатель фракции "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве" парламента Грузии Хатия Деканоидзе.
Джапаридзе был лишен депутатских полномочий в связи с вынесенным ему приговором суда. По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, если бы Джапаридзе раскаялся в содеянном, решение партии с большой вероятностью было бы иным. По его словам, с правовой точки зрения все было сделано правильно.
"Не могу не отреагировать на заявление Ираклия Кобахидзе, который прямо сказал, что если бы Бадри Джапаридзе признал вину, то он бы не лишился мандата. Прямо скажу: это еще один яркий и открытый пример политических репрессий и политического правосудия", - заявила Хатия Деканоидзе на заседании бюро.
В ответ на это председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что прекращение полномочий имеет два измерения – правовое и политическое, и парламент принял политическое решение на правовой основе.
"Что касается разъяснения Ираклия Кобахидзе, да, именно это является тем измерением, которое, если есть прочная правовая основа, это может стать дополнительным критерием для принятия политического решения. И именно это имел в виду Ираклий Кобахидзе, с чем я полностью согласен", - заявил Папуашвили.
Джапаридзе лишился мандата из-за судебного приговора, который признал его и его партнера по партии Мамуку Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года. Оба были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Дело касается транзакций TBC-банка, учредителями которого являются Джапаридзе и Хазарадзе.
Джапаридзе, лишившись мандата парламентария, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.
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