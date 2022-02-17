https://sputnik-georgia.ru/20220217/parlament-gruzii-ratifitsiroval-kreditnoe-soglashenie-s-aziatskim-bankom-264539639.html
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение с азиатским банком
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение с азиатским банком
Средства кредита пойдут на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг в регионах Грузии и Тбилиси 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T20:44+0400
2022-02-17T20:44+0400
2022-02-17T20:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламент Грузии в среду ратифицировал соглашение правительства с Азиатским банком развития о кредите в размере 101 миллион евро.Средства кредита пойдут на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг, обновление городов, развитие инфраструктуры общественного и туристического транспорта в регионах Грузии и ТбилисиПроект состоит из трех этапов и завершится 30 декабря 2027 года.Согласно документу, одним из компонентов проекта является строительство и восстановление инклюзивной и выносливой к климату инфраструктуры, которая будет способствовать обновлению урбанистических центров Грузии, строительству общественных зданий и публичных мест по универсальному дизайну и приемлемым стандартам.Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год >>Вторым компонентом программы является улучшение транспортной системы и обновление культурных и исторических центров городов.Третий и последний компонент проекта подразумевает изучение развития институциональных возможностей, проведение семинаров и доступ к финансовой помощи, микро-, малым и средним предприятиям и предпринимателям, которые работают на территории распространения проекта.Из 101 миллиона евро 95,6 миллиона пойдет на осуществление работ, закупку товаров и сервисы консультации, 500 тысяч - на социальные программы, 4,3 миллиона - на проценты и траты по обязательствам и 600 тысяч – на административные расходы.Кредит будет выдан сроком на 15 лет под 0,15% годовых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), парламент грузии
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение с азиатским банком
20:44 17.02.2022 (обновлено: 20:48 17.02.2022) Подписаться на
Средства кредита пойдут на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг в регионах Грузии и Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламент Грузии в среду ратифицировал соглашение правительства с Азиатским банком развития о кредите в размере 101 миллион евро.
Средства кредита пойдут на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг, обновление городов, развитие инфраструктуры общественного и туристического транспорта в регионах Грузии и Тбилиси
Проект состоит из трех этапов и завершится 30 декабря 2027 года.
Согласно документу
, одним из компонентов проекта является строительство и восстановление инклюзивной и выносливой к климату инфраструктуры, которая будет способствовать обновлению урбанистических центров Грузии, строительству общественных зданий и публичных мест по универсальному дизайну и приемлемым стандартам.
Вторым компонентом программы является улучшение транспортной системы и обновление культурных и исторических центров городов.
Третий и последний компонент проекта подразумевает изучение развития институциональных возможностей, проведение семинаров и доступ к финансовой помощи, микро-, малым и средним предприятиям и предпринимателям, которые работают на территории распространения проекта.
Из 101 миллиона евро 95,6 миллиона пойдет на осуществление работ, закупку товаров и сервисы консультации, 500 тысяч - на социальные программы, 4,3 миллиона - на проценты и траты по обязательствам и 600 тысяч – на административные расходы.
Кредит будет выдан сроком на 15 лет под 0,15% годовых.
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