https://sputnik-georgia.ru/20220217/parlament-gruzii-ratifitsiroval-kreditnoe-soglashenie-s-aziatskim-bankom-264539639.html

Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение с азиатским банком

Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение с азиатским банком

Средства кредита пойдут на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг в регионах Грузии и Тбилиси 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T20:44+0400

2022-02-17T20:44+0400

2022-02-17T20:48+0400

грузия

новости

экономика

азиатский банк развития (абр)

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262897903_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_764040693f5f1678de2d7b03b3a83f0e.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламент Грузии в среду ратифицировал соглашение правительства с Азиатским банком развития о кредите в размере 101 миллион евро.Средства кредита пойдут на улучшение муниципальной инфраструктуры и услуг, обновление городов, развитие инфраструктуры общественного и туристического транспорта в регионах Грузии и ТбилисиПроект состоит из трех этапов и завершится 30 декабря 2027 года.Согласно документу, одним из компонентов проекта является строительство и восстановление инклюзивной и выносливой к климату инфраструктуры, которая будет способствовать обновлению урбанистических центров Грузии, строительству общественных зданий и публичных мест по универсальному дизайну и приемлемым стандартам.Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год >>Вторым компонентом программы является улучшение транспортной системы и обновление культурных и исторических центров городов.Третий и последний компонент проекта подразумевает изучение развития институциональных возможностей, проведение семинаров и доступ к финансовой помощи, микро-, малым и средним предприятиям и предпринимателям, которые работают на территории распространения проекта.Из 101 миллиона евро 95,6 миллиона пойдет на осуществление работ, закупку товаров и сервисы консультации, 500 тысяч - на социальные программы, 4,3 миллиона - на проценты и траты по обязательствам и 600 тысяч – на административные расходы.Кредит будет выдан сроком на 15 лет под 0,15% годовых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), парламент грузии