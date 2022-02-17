https://sputnik-georgia.ru/20220217/pochemu-zhiteli-tbilisi-poluchili-zavyshennye-scheta-za-elektroenergiyu---otvet-kompanii-264540941.html

Почему жители Тбилиси получили завышенные счета за электроэнергию - ответ компании

Почему жители Тбилиси получили завышенные счета за электроэнергию - ответ компании

В настоящее время в компании проходит проверка, осуществляемая Минфином и Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжению 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T21:48+0400

2022-02-17T21:48+0400

2022-02-17T21:48+0400

грузия

новости

теласи

следственная служба минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Электрораспределительная компания "Телмико" опубликовала заявление, в котором объяснила, почему часть абонентов в январе получила увеличенные счета за электроэнергию.С 7 февраля проверку в компаниях проводит Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии (GNERC). Компании оказались в центре внимания после поступивших от населения многочисленных жалоб на то, что счета за коммуналку не соответствуют показаниям счетчиков. Затем к проверке присоединилась Следственная служба Минфина.Среди факторов компания назвала следующие:- переход на новый порядок учета электроэнергии с 2022 года и появление в связи с этим второй квитанции с остатком платежа за декабрь,- изменения в системе государственных субсидий в Тбилиси с января 2022 года,- актуализация депозитов для тех абонентов, которые ранее регулярно нарушали сроки выплат,- отражение в январской квитанции прежних задолженностей."Компания "Телмико" работает индивидуально над каждым обращением клиента. Совместно с АО "Теласи" регулярно осуществляется мониторинг и анализ объемов потребления электроэнергии, социально незащищенным гражданам предоставляется возможность отсрочки оплаты, принимаются другие меры поддержки", - говорится в заявлении.Как отмечают в компании, "Телмико" оказывает максимальное содействие инспекции Минфина и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), которые находятся в компании с проверкой.Следственная служба проверит "Телмико" и "Теласи" >>"Телмико" прилагает все усилия, чтобы объяснить начисления каждому абоненту. Колл-центры (номера 32 5 000 777 и 16700) работают круглосуточно, а центры обслуживания клиентов - шесть дней в неделю", - говорится в заявлении.В декабре 2021 года компания "Телмико" объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено.Но в октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, теласи, следственная служба минфина грузии