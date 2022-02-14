https://sputnik-georgia.ru/20220214/sledstvennaya-sluzhba-proverit-telmiko-i-telasi--264414984.html

Следственная служба проверит "Телмико" и "Теласи"

Следственная служба проверит "Телмико" и "Теласи"

Премьер Грузии пообещал "строгое реагирование", если в компаниях будет выявлено нарушение 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T12:46+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии подключится к проверке тбилисских энергораспределительных компаний "Телмико" и "Теласи", заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. С 7 февраля проверку в компаниях проводит Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Компании оказались в центре внимания после поступивших от населения многочисленных жалоб на то, что счета за коммуналку не соответствуют показаниям счетчиков. Премьер рассчитывает на то, что его задание будет выполнено "в разумные сроки". По его словам, последние несколько недель многие граждане получают недостаточно аргументированные ответы, что стало причиной дополнительных спекуляций."Мы должны посмотреть, не имела ли место реальная несправедливость, или техническое, механическое нарушение... Необходимо в кратчайшие сроки дать ответы нашему населению и эти ответы должны быть аргументированы", - сказал Гарибашвили.Премьер пообещал "строгое реагирование", если в компаниях будет выявлено нарушение. Как ранее заявили в GNERC, планируется проверка соответствия счетов за потраченную электроэнергию реальным показателям счетчиков у полумиллиона абонентов Тбилиси. Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.К кому обращаться с жалобами по коммуналке – заявление GNERC>>К проверке в "Телмико" и "Теласи" уже подключился аппарат энергоомбудсмена.В декабре 2021 года компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Но в октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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