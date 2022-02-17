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"Придет время, расскажем все" – Кобахидзе об отставке Гахария
"Придет время, расскажем все" – Кобахидзе об отставке Гахария
В правящей партии до сих пор считают отставку Гахария с поста премьер-министра предательством 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T10:14+0400
2022-02-17T10:14+0400
2022-02-17T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Детали могут быть шокирующими, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, пообещав, когда придет время рассказать все об уходе премьер-министра Георгия Гахария из команды.Один из рейтинговых политиков Грузии Георгий Гахария, подав в отставку, основал свою партию "Для Грузии" в июне 2021 года. Новая сила за очень короткое время смогла занять третье место по рейтингу среди грузинских партий после правящей партии "Грузинская мечта" и самой крупной оппозиционной силы "Национальное движение".Партия Гахария предлагает "Грузинской мечте" сделку>>Он отметил, что эта информация содержит "неловкие детали", поэтому пока о них не стоит говорить.Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра и из правящей партии "Грузинская мечта" 18 февраля. Он подал в отставку после того, как разошелся в позициях со своей командой в вопросе ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, георгий гахария, политика
"Придет время, расскажем все" – Кобахидзе об отставке Гахария
10:14 17.02.2022 (обновлено: 10:18 17.02.2022) Подписаться на
В правящей партии до сих пор считают отставку Гахария с поста премьер-министра предательством
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Детали могут быть шокирующими, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, пообещав, когда придет время рассказать все об уходе премьер-министра Георгия Гахария из команды.
Один из рейтинговых политиков Грузии Георгий Гахария, подав в отставку, основал свою партию "Для Грузии" в июне 2021 года. Новая сила за очень короткое время смогла занять третье место по рейтингу среди грузинских партий после правящей партии "Грузинская мечта" и самой крупной оппозиционной силы "Национальное движение".
"Пока не можем сказать. Настанет время и скажем, что произошло год назад... Если он (Гахария) сам скажет, в чем на самом деле было дело, то уничтожит себя. Поэтому как скажет? Речь идет о таких деталях предательства, которые могут шокировать людей", – заявил Кобахидзе в эфире ТВ "Палитраньюс".
Он отметил, что эта информация содержит "неловкие детали", поэтому пока о них не стоит говорить.
Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра и из правящей партии "Грузинская мечта" 18 февраля. Он подал в отставку после того, как разошелся в позициях со своей командой в вопросе ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.
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