https://sputnik-georgia.ru/20220217/sotrudniki-politsii-raskryli-fakt-vymogatelstva-v-tbilisi-264528237.html

Сотрудники полиции раскрыли факт вымогательства в Тбилиси

Сотрудники полиции раскрыли факт вымогательства в Тбилиси

По делу задержаны шесть человек, еще двое объявлены в розыск 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T15:37+0400

2022-02-17T15:37+0400

2022-02-17T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники полиции раскрыли в Тбилиси факт вымогательства большой суммы денег путем незаконного лишения свободы, задержаны шесть человек, еще двое объявлены в розыск, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что четверо задержанных на почве финансового спора сначала избили должника, а затем лишили его свободы.Систематически избивая мужчину, они требовали у него 51 тысячу лари. Заложник бы отпущен только после того, как согласился принести деньги, говорится в сообщении.Охота на членов "воровского мира" в Грузии продолжается: задержаны еще четыре человека>>Двум из задержанных предъявлено обвинение в вымогательстве и незаконном лишении свободы.А еще двум – в вымогательстве, незаконном лишении свободы и незаконном завладении огнестрельным оружием, которое было обнаружено при обыске в их доме.Кроме того, сотрудники полиции задержали двух человек за несообщение о преступлении, и двух, также знавших о преступлении и скрывших его, объявили в розыск.Следствие по делу продолжается, обвиняемым грозит от четырех до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, мвд грузии, происшествия