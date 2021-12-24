https://sputnik-georgia.ru/20211224/okhota-na-chlenov-vorovskogo-mira-v-gruzii-prodolzhaetsya-zaderzhany-esche-chetyre-kriminala-263127517.html

Охота на членов "воровского мира" в Грузии продолжается: задержаны еще четыре человека

Охота на членов "воровского мира" в Грузии продолжается: задержаны еще четыре человека

Среди задержанных криминальный авторитет, имеющий российское гражданство 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T13:56+0400

2021-12-24T13:56+0400

2021-12-24T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. МВД Грузии продолжает борьбу с "воровским миром" – задержаны еще четыре криминальных авторитета, среди которых один гражданин России, сообщается на сайте ведомства.По информации МВД, ранее судимый 33-летний гражданин России является криминальным авторитетом и активным членом "воровского мира".Борьба с воровским миром в Грузии продолжается: задержано пять человек>>По данным следствия, криминальный авторитет, следуя законам "воровского мира", требовал от жителя Кутаиси 15 тысяч долларов и дорогостоящую машину. А в случае нарушения конкретных сроков, пригрозил бизнесмену расправой. В итоге тот был вынужден заплатить 16 тысяч лари (около 5,3 тысячи долларов).Криминального авторитета задержали на основании решения судьи в Тбилиси по обвинению в членстве в воровском сообществе и в вымогательстве с целью получения материальной выгоды в крупном размере.Кроме того, в результате спецоперации, которая одновременно была проведена в Боржоми и Рустави, на основании решения судьи задержаны трое ранее судимых лиц. По данным следствия, двое из задержанных систематически вымогали у бизнесмена, проживающего в Боржоми, большую часть прибыли от предпринимательской деятельности. Обвиняемые, используя криминальное влияние, запугивание и угрозы, намеревались полностью присвоить себе весь его бизнес. Они также отобрали у сына предпринимателя дорогостоящую машину.После этого, пострадавший бизнесмен обратился за помощью к ворам в законе, которые оценили действия вымогателей и путем "воровской разборки" приняли решение в пользу бизнесмена. В частности, их обязали вернуть автомобиль владельцу и прекратить оказывать давление на бизнесмена. А исполнение указанного решения, согласно воровским законам, должен был обеспечить один из задержанных.В рамках расследования были сделаны аудиозаписи, на которых зафиксированы преступные действия обвиняемых.В качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, мобильные телефоны и компьютерная техника, с помощью которых задержанные связывались друг с другом, а также с другими причастными к преступлению лицам.Следствие по обеим фактам ведется по статьям – "Вымогательство", "Членство в воровском сообществе" и "Обращение к члену воровского сообщества или к вору в законе для получения материальной выгоды". Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211217/delo-o-sbore-obschaka-u-aeroporta-tbilisi---obvinyaemye-pomescheny-pod-arest-262948258.html

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новости, грузия, мвд грузии, вор в законе