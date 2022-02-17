https://sputnik-georgia.ru/20220217/stroitelstvo-v-kredit-initsiativu-premer-ministra-gruzii-dorabotayut-264543128.html

Строительство в кредит: инициативу премьер-министра Грузии доработают

Строительство в кредит: инициативу премьер-министра Грузии доработают

Речь идет о защите интересов в долгосрочных соглашениях и страховании рисков, заявил министр 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T23:47+0400

2022-02-17T23:47+0400

2022-02-18T00:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Министр экономики Леван Давиташвили ознакомил представителей бизнес-сектора с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили строительному сектору и выслушал их предложения.Премьер-министр Грузии предложил строительным компаниям следующию инициативу: правительство выступит гарантом перед банками для компаний, строящих для государства, а после вернуть им деньги в течение трех-пяти лет,Он отметил, важность защиты интересов государства и частного сектора при осуществлении инициативы."Мы обсуждали с представителями частного сектора многие детали и версии и теперь рассматривается несколько возможностей и вариантов, которые нам предложили девелоперы и строительные компании, а также банки", - сказал Давиташвили.По его словам, речь идет о защите интересов в долгосрочных соглашениях и страховании рисков.Сколько объектов построено в Грузии в 2021 году – новая статистика >>"Нам предстоит уточнить много технических деталей и в результате у нас будет рассмотрение нескольких вариантов проекта, чтобы достичь согласия и правительство приняло бы окончательное решение задействовать программу", - сказал Давиташвили.Правительство ожидает от проекта инвестиций в размере от 500 миллионов до миллиарда лари. При этом, в в случае заинтересованности бизнеса инициатива поможет за 2-3 года решить проблемы с жильем для вынужденных переселенцев, а также улучшит государственную инфраструктуру.Между тем в самом строительном секторе к инициативе премьер-министра отнеслись скептически. Частный сектор говорит о необходимости гарантий возвращения денег и создания дополнительных рычагов во избежании убытков для компаний.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, экономика, строительство, леван давиташвили