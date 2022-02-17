https://sputnik-georgia.ru/20220217/tak-politiki-ne-razgovarivayut---reaktsiya-deputata-ot-oppozitsii-na-zayavlenie-kobakhidze-264531807.html

Так политики не разговаривают - реакция депутата от оппозиции на заявление Кобахидзе

Так политики не разговаривают - реакция депутата от оппозиции на заявление Кобахидзе

Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили напомнил председателю правящей партии, что парламент не детский сад и в его наставлениях не нуждается 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T17:31+0400

2022-02-17T17:31+0400

2022-02-17T17:33+0400

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алеко элисашвили

ираклий кобахидзе

политика

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили назвал заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о лишении депутатских полномочий одного из лидеров "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе "детсадовским".Ираклий Кобахидзе в программе "360 градусов" на телеканале "Палитраньюс" заявил, что если бы Бадри Джапаридзе признал свою в вину в деле о мошенничестве и раскаялся, реакция большинства с высокой вероятностью была бы иной.Кобахидзе назвал необъективной критику посла ЕС в Грузии>>По его словам, заявление Кобахидзе стало признанием того, что он смотрит на политические процессы сквозь призму собственной партии."Это очень досадно, когда ты так смотришь на события: если ты делаешь что-то хорошее для "Грузинской мечты", у тебя не будет проблем, а если не делаешь хорошее, у тебя появятся проблемы и тебя лишат мандата", - сказал Элисашвили.Парламент Грузии 15 февраля лишил депутатского мандата одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, опираясь на решение Тбилисского городского суда, признавшего политика виновным в мошенничестве. Хотя Джапаридзе в связи с истечением срока давности дела остался на свободе. Политик не признает вины и готов принять участие в промежуточных парламентских выборах 2 апреля в Рустави-Гардабани, чтобы снова попасть в парламент.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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