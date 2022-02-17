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У доступных в Грузии вакцин еще есть срок годности

У доступных в Грузии вакцин еще есть срок годности

В Грузии не используются просроченные или некачественные вакцины, заявила заместитель министра здравоохранения 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T12:14+0400

2022-02-17T12:14+0400

2022-02-17T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния опровергла слухи о том, что срок годности вакцин Pfizer от коронавируса истек.Слухи начали распространяться после того, как стало известно, что срок годности вакцин Pfizer продлен на три месяца. Соответственно, нынешняя партия этих вакцин в Грузии может быть использована до марта. Часть населения недоверчиво отнеслась к этой информации, в соцсетях начали обвинять Минздрав в использовании просроченных препаратов.В результате компания Pfizer, а позже Агентство лекарств США и Европейское агентство лекарственных средств изменили сроки годности вакцины.Габуния категорически исключила, использование просроченных или низкокачественных вакцин. По ее словам, строго контролируются в Грузии и условия хранения вакцин."Этот миф о нарушении срока годности вакцин не имеет никаких оснований", – отметила замминистра.Что же касается китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac, то, по ее словам, у этих препаратов самый длительный срок годности – по меньшей мере 24 месяца.Габуния также сообщила, что Грузия продолжает переговоры с Pfizer о доставке новых вакцин, которые будут более чувствительны к новому штамму коронавируса "омикрон". По ее словам, как только препараты будут готовы, Грузия получит обновленные вакцины, а также вакцины, предназначенные для детей с пяти лет.Темпы вакцинации в Грузии продолжают замедляться>>"К нам обратились родители детей с хроническими заболеваниями. Вакцинация детей старше 12 лет у нас уже идет, часть детей уже вакцинирована. Прививка детей с 5 до 12 лет происходит другими дозами. С Pfizer ведутся переговоры и по этому вопросу", – отметила Габуния.Замминистра еще раз напомнила всем о важности вакцинации третьей дозой. По ее словам, бустер-дозу должны сделать и те, кто привит двумя дозами препарата от коронавируса, а затем перенесли коронавирус. Третью прививку можно делать минимум через месяц после инфицирования, в зависимости от течения заболевания и симптоматики.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.Процесс вакцинации населения в Грузии начался 15 марта 2021 года. С 11 октября 2021 года начали прививать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.К этому времени сделано около 2,8 миллиона прививок. Полностью вакцинированы 43,1% взрослого населения. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество, вакцинация от коронавируса