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Власти Грузии не ждут спада туризма из-за омикрона
Власти Грузии не ждут спада туризма из-за омикрона
Власти рассчитывают, что темп роста туризма ускорится и доходы отрасли приблизятся к уровню 2019 года, заявил министр 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T16:26+0400
2022-02-17T16:26+0400
2022-02-17T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Вероятность негативного влияния нового штамма коронавируса "омикрон" на туризм мала, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на выступлении в парламенте.В Грузии суточный показатель инфицирования коронавирусом все еще остается высоким и колеблется от 15 до 20 тысяч. Основная часть заражений приходится на "омикрон".По его словам, власти рассматривают более позитивный сценарий, согласно которому темп роста туризма ускорится и доходы приблизятся к уровню 2019 года.Доходы Грузии от международных путешественников в январе 2022 года превысили 114 миллионов долларов, что является восстановлением показателя 2019 года на 69,3%.Число посетивших Грузию туристов выросло почти в шесть раз в январе >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, туризм, экономика, министерство финансов грузии
Власти Грузии не ждут спада туризма из-за омикрона
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Власти рассчитывают, что темп роста туризма ускорится и доходы отрасли приблизятся к уровню 2019 года, заявил министр
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Вероятность негативного влияния нового штамма коронавируса "омикрон" на туризм мала, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на выступлении в парламенте.
В Грузии суточный показатель инфицирования коронавирусом все еще остается высоким и колеблется от 15 до 20 тысяч. Основная часть заражений приходится на "омикрон".
"В случае распространения нового штамма коронавируса это может негативно сказаться на восстановлении туризма, но такая вероятность очень мала", - сказал Хуцишвили.
По его словам, власти рассматривают более позитивный сценарий, согласно которому темп роста туризма ускорится и доходы приблизятся к уровню 2019 года.
Доходы Грузии от международных путешественников в январе 2022 года превысили 114 миллионов долларов, что является восстановлением показателя 2019 года на 69,3%.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
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