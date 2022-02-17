https://sputnik-georgia.ru/20220217/vlasti-gruzii-ne-zhdut-spada-turizma-iz-za-omikrona-264529470.html

Власти Грузии не ждут спада туризма из-за омикрона

Власти Грузии не ждут спада туризма из-за омикрона

Власти рассчитывают, что темп роста туризма ускорится и доходы отрасли приблизятся к уровню 2019 года, заявил министр 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T16:26+0400

2022-02-17T16:26+0400

2022-02-17T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Вероятность негативного влияния нового штамма коронавируса "омикрон" на туризм мала, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на выступлении в парламенте.В Грузии суточный показатель инфицирования коронавирусом все еще остается высоким и колеблется от 15 до 20 тысяч. Основная часть заражений приходится на "омикрон".По его словам, власти рассматривают более позитивный сценарий, согласно которому темп роста туризма ускорится и доходы приблизятся к уровню 2019 года.Доходы Грузии от международных путешественников в январе 2022 года превысили 114 миллионов долларов, что является восстановлением показателя 2019 года на 69,3%.Число посетивших Грузию туристов выросло почти в шесть раз в январе >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, туризм, экономика, министерство финансов грузии