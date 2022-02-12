https://sputnik-georgia.ru/20220212/chislo-posetivshikh-gruziyu-turistov-vyroslo-pochti-v-shest-raz-v-yanvare-264357843.html

Число посетивших Грузию туристов выросло почти в шесть раз в январе

Число посетивших Грузию туристов выросло почти в шесть раз в январе

Всего в январе международные путешественники осуществили в Грузию 199,4 тысячи визитов 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T09:01+0400

2022-02-12T09:01+0400

2022-02-12T09:35+0400

грузия

новости

туризм

нико кварацхелия

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в январь 2022 года выросло на 471,2,% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрации туризма.Всего в январе международные путешественники осуществили в Грузию 199,4 тысячи визитов, из которых 163,6 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 455,7%.Памятка туристам: что нужно знать перед приездом в Грузию >>Число визитов международных путешественников в Грузию в 2021 году составило 1,9 миллиона, что на 7,7% больше по сравнению с 2020 годом и почти на 80% меньше, чем в 2019.Откуда приезжают туристы в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе осуществили граждане Турции – 31,8 тысячи, что на 119,1% больше показателя января 2021 года, но на 50,6% меньше, чем за тот же период 2019 года.Также растет число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе они въезжали в Грузию 22,1 тысячи раз. Это больше на 285,9%, чем за аналогичный месяц 2021 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов в январе приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 50,3% въезжающих.На втором месте посещение страны через сухопутные границы страны – 49% от общего числа иностранцев. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.Туризм зависит от эпидемиологической ситуации в странеЭксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия считает, что туризм Грузии и улучшение показателей полностью зависят от эпидемиологической ситуации.По его словам, туристический рост в Грузии зависит и от других стран, и их противопандемийных действий. Эксперт отметил, что ряд стран с приходом "омикрона" сменил тактику и открыл границы, а другие продолжают строго следовать прежним регуляциям."Для нашей страны, где население 3,5 миллиона, 5-6 миллионов туристов и путешественников очень много. Наш туризм был соседским: Турция, Россия, Армения, Азербайджан, иногда Украина. Они составляли более 80% всех иностранных туристов. Все зависит от положения вокруг нас", – сказал эксперт. Грузия запустила совместный с ВТО проект – что он принесет туризму страны? >>Как отметил Кварацхелия, Грузия должна вести агрессивную туристическую политику. Он приветствует то, что Национальная администрация туризма активно участвует в международных мероприятиях и ставит перед собой новые цели.Что делает Грузия для туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, в 2021 году Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.С 1 февраля открылись воздушные границы страны, и по данным Минэкономики число полетов в мае восстановилось на 65%, по сравнению с периодом до пандемии. А уже с 1 июня Грузия открыла и сухопутные границы.Администрация туризма Грузии хочет открыть представительства в ряде стран >>Иностранцы, приезжающие в Грузию сухопутным транспортом, должны быть вакцинированы и иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, по приезду им придется носить маски как в помещениях, так и на улицах, и по ночам находиться в гостиницах. Между тем днем грузинские курорты предлагают посетителям многообразную программу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, туризм, нико кварацхелия, национальная администрация туризма грузии